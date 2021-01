Cvirus.- L'oposició exigeix la dimissió de Barceló i ella respon: "Em faig càrrec d'eixes vides trencades"

"Clar que em faig càrrec de tots els que pateixen, d'eixes vides trencades i d'eixes famílies destrossades. Em dol cada vida encara que no les conega, perquè al final són valencians i no podran tornar a gaudir de la seua companyia", ha respost la consellera socialista, per a afegir que segueix gitant-se "totes les nits" preguntant-se què més es pot fer per a frenar el virus.

En la diputació permanent de Les Corts, on ha comparegut a petició pròpia, Barceló ha recordat que la pandèmia és mundial i que "ningú té la fórmula màgica per a parar els contagis i, sobretot les morts, la qual cosa més ens dol". És més, ha afirmat que ningú ha preparat cap polític per a una crisi d'aquestes dimensions i que "sempre s'aprèn alguna cosa" de les crítiques de l'oposició.