Multan a un coche antiguo por circular por la Zona de Bajas Emisiones aunque estaba siendo transportado en un camión

El Ayuntamiento de Barcelona sancionaba el pasado 30 de septiembre a un vehículo por circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona en dirección contraria. Pero no había nadie al volante, ni siquiera estaba el motor encendido, porque el coche estaba siendo transportado en la plataforma de un camión tras haber sido vendido.

Esta surrealista multa le ha costado 100 euros a su dueño, quien asegura que vendió el coche un día antes de la supuesta infracción. De hecho, denuncia que tuvo que venderlo porque no se le permitía circular por la ZBE, puesto que era un vehículo contaminante.

Además, la cifra de la sanción puede ascender "hasta el triple del importe", según apunta la denuncia, por no poder indicar quién conducía en el momento en que se produjo el suceso. El problema es que no había nadie al volante y tampoco sabe quién iba al frente del camión que cargaba su coche, porque ya lo había vendido previamente.

Aun así, asegura el propietario de la sanción, no recurrirá la multa, pues siente curiosidad por saber cómo terminará esta confusión que ha llevado a que el consistorio haya multado a un coche sin conductor.

Todo apunta que fue un error del sistema de reconocimiento de matrículas encargado de sancionar. Lo sorprendente es que nadie antes haya supervisado la multa antes de procesarla.

En diciembre multaron a un coche averiado cargado sobre una grúa

Este caso no es aislado. Si bien la ZBE ha generado controversia entre los conductores, el pasado mes de diciembre lo hacía al multar a un coche que iba cargado en una grúa en la avenida Meridiana de Barcelona.

Es cierto que el vehículo no tenía el distinto medioambiental de la DGT y por lo tanto no podía circular por los tramos protegidos por la ZBE los días laborales de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Sin embargo, no estaba circulando, sino que se había averiado y una grúa lo transportaba en su plataforma. Una vez más, las cámaras lectoras de matrículas detectaron correctamente las letras pero no se percataron de que realmente no estaba infringiendo la normativa.

La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona comienza a multar



PERO...



Multa hasta los coches cargados en una grúa 🤯@AdaColau@BCN_Mobilitatpic.twitter.com/FTj5avY20o — SocialDrive (@SocialDrive_es) November 28, 2020

La ZBE, menos contaminación y más transporte público

La ZBE se puso en marcha a principios de 2020 como medida para reducir la contaminación que generan los coches en la ciudad. Así, se promovería el uso del transporte público y se reduciría la movilidad en vehículo privado.

A día de hoy solo pueden circular por esta zona los vehículos que tengan la etiqueta de la DGT y aquellos que estén autorizados. De hecho, está previsto que se amplie la ZBE a toda el área metropolitana de Barcelona.