Los colegios de todos los profesionales de la salud de Cataluña piden un confinamiento estricto

Los colegios de todos los profesionales de la salud de Cataluña han pedido públicamente,ante la presión hospitalaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, que se decrete un confinamiento total "corto, estricto e intensivo", por el que se concedan "ayudas justas" a los sectores más afectados por el cierre.

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha informado en las redes sociales de ese acuerdo de los colegios profesionales de médicos, enfermeras, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos, psicólogos, podólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales, que por primera vez en esta pandemia han consensuado todos juntos una petición de este tipo.

Padrós ha explicado en una entrevista con TV3 que los citados colegios comparten "mucha preocupación" por los datos sanitarios, "no los epidemiológicos, que parece que tienen una pequeña mejoría", sino los hospitalarios, ya que en Cataluña, ha subrayado, "estamos bordeando el colapso".

Ha explicado que los ingresos por coronavirus han llevado a los hospitales "a dejar de atender cosas más allá de la Covid" y que el nivel de ocupación, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, "está superando con mucho el de la segunda ola y se acerca peligrosamente al de la primera", en un escenario en el que los profesionales de la salud tienen un cansancio psicológico y físico "importante".

"Situación muy límite"

Todo ello, ha argumentado, desembocará en "una situación muy límite", no solo en Cataluña sino también en otros puntos de España. "No estamos haciendo una defensa gremial, que sería legítima", ha apostillado, sino haciendo una petición con la esperanza de "ser oída" ante la llegada de unos días "críticos" que pueden derivar en el colapso del sistema.

Padrós ha recordado que un confinamiento corto pero estricto ya lo planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de Navidades, medida que sí se ha aplicado en algunos países. "Se trata de una parada corta, intensa, para bajar la presión asistencial, y que permita reanudar la actividad económica en mejores condiciones", ha subrayado.

Compensar a los sectores afectados

"Ahora estamos en este estado intermedio entre economía y salud que ya está muy agrietado", ha continuado Padrós, quien ha precisado que el confinamiento obliga a poner también sobre la mesa "otro elemento importantísimo de esta pandemia, que es compensar justamente a los sectores más afectados" por el cierre.

El presidente de los médicos barceloneses ha señalado que "no somos ricos, no somos Alemania, pero no somos pobres", por lo que se niega a creer que "en unos presupuestos del Estado no puedan haber partidas para compensar de una manera justa a los sectores más afectados" por un confinamiento "corto, estricto e intensivo".

Padrós ha recordado que este confinamiento sobrepasa las competencias de la Generalitat, por lo que debería decretarlo el Gobierno central con el acuerdo del Congreso.

"Al margen de la Covid, no hay peor sufrimiento que la pobreza y también hay que velar por el estado de salud de nuestros conciudadanos, de los que sufren por la pandemia para llegar a final de mes".

Jaume Padrós entiende que, de no adoptarse un nuevo confinamiento, "no habrá economía ni habrá nada", y ha pedido que se les oiga "porque aún estamos a tiempo".

Elecciones

Respecto a si en este escenario epidemiológico se deberían aplazar hasta finales de mayo las elecciones catalanas del 14 de febrero, Padrós se ha circunscrito a hablar en nombre de los cuatro colegios de médicos de Cataluña, que consideran, ha señalado, que ahora "no se dan las condiciones objetivas, idóneas" para celebrar los comicios.

Esa, ha puntualizado, es una "decisión política", que no corresponde a los sanitarios, quienes sí dicen que, en el sistema sanitario, "quedan días con presión, críticos".