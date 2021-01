Policía Foral denuncia este fin de semana 60 infracciones a la normativa sanitaria por Covid-19

Se han atendido estas dos últimas noches una veintena de requerimientos ciudadanos. El viernes, siete: en Villava (posibles incumplimientos en un bar), Sangüesa (23 personas en el interior de un bar), Andosilla (persona positiva en Covid paseando un perro), Puente la Reina (bar arrendado con personas dentro, negando la inspección policial, que fue propuesto para sanción), Aizoáin (denunciados por una fiesta en un domicilio), Sangüesa (fiesta en un inmueble donde fue identificado el inquilino) y Artica (por una posible fiesta que resultó ser una falsa alarma).

El sábado y esta madrugada las movilizaciones se han producido en doce casos: Gorráiz (posible botellón en la vía pública), Aibar (incumplimiento de medidas en un bar), Cordovilla (comprobación de aforos en un centro comercial), Tafalla (fiesta en un piso con siete denunciados), Artica (grupo de jóvenes haciendo botellón), Orkoien (fiesta en un portal), Murchante (jóvenes en una peña), Leitza (grupo bebiendo en la vía pública), Villatuerta (denunciados no convivientes en un vivienda), Milagro (fiesta multitudinaria en una bajera, se sancionará al propietario al negarse a la inspección policial), Artica (denunciados no convivientes en inmueble) y Huarte (denunciados no convivientes en vivienda).

ONCE DETENIDOS

Por otra parte la Policía Foral ha remitido este fin de semana once atestados a distintos juzgados por la posible comisión de otros tantos delitos: cuatro en Pamplona (por hurto en el Complejo Hospitalario de Navarra, injurias, tráfico de drogas y hurto de bebidas en un bar, respectivamente), tres en Valtierra (delito contra la fauna, al cazar furtivamente fuera de veda), dos en Tudela (contra la inviolabilidad de correspondencia y un menor por lesiones), uno en Tafalla (por carecer de permiso de conducir) y finalmente otro conductor en Tudela, sin carné.

En este último caso la actuación se inició cuando una patrulla de tráfico constató por la matrícula que el vehículo carecía de la ITV reglamentaria, por lo que fue interceptado en la NA160 (Tudela-Corella) para su control. Viajaba una pareja y el conductor, vecino de Cascante de 31 años, carecía de permiso de conducir.

Además del delito se formularon cinco denuncias administrativas por otras tantas infracciones, de tráfico y seguridad ciudadana: ofrecer positivo en drogas, ITV caducada, llevar un perro suelto dentro del vehículo y portar ambos sustancias estupefacientes. El vehículo fue inmovilizado al no poder hacerse cargo su pareja, a la que constaba un 'código rojo' tras haber sido interceptada con anterioridad conduciendo sin permiso.