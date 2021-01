Polémica por las imágenes de una calle de Zaragoza abarrotada de gente durante un concierto improvisado

Polémica en Zaragoza por unas imágenes que han circulado por redes sociales, en las que se ve cómo centenares de personas abarrotaron la calle Alfonso de la capital aragonesa en un concierto improvisado, informa Heraldo.

Según fuentes policiales citadas por el centenario rotativo, se dieron cita en la zona entre 100 y 200 personas, por lo que la policía se vio obligada a intervenir.

Los agentes consiguieron disolver la concentración sin que se produjeran incidentes.

La policía, que fue alertada por los vecinos de la zona, no cursó ninguna denuncia. Todos los asistentes llevaban mascarilla, si bien algunos no la tenían correctamente colocada, y algunas personas habían formado pareja de baile, además de que en general no se estaban respetando las condiciones de distancia física entre los ciudadanos.

El artista que congregó a la gente, el senegalés Big Moon, que lleva 20 años tocando en las calles de Zaragoza y se hizo famoso por participar en un concurso de televisión llamado Got Talent.

Hoy en la calle San Alfonso, Zaragoza. De verdad que sois r3tr4s4d0s y la neurona que tenéis está de baja, coño dejad de hacer gilipolleces que luego cierran la puta hostelería y suben los contagios, yo no sé que parte no entendéis de ESTÁ MURIENDO GENTE pic.twitter.com/d2qsLoizaL — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) January 23, 2021

Según el último dato del Gobierno de Aragón, hay confirmados 891 nuevos casos de la Covid-19 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 4.637 pruebas diagnósticas, conocidas este pasado viernes, 22 de enero. Del total, 598 contagios corresponden a la provincia de Zaragoza, 223 a la de Teruel y 62 a la de Huesca.