Irene Rosales descarta su boda por la iglesia con Kiko Rivera: "No me apetece volver a casarme"

Irene Rosales se ha sincerado este sábado con sus más de 626.000 seguidores de Instagram al contestar algunas de las preguntas que le han hecho a través de sus Stories. Entre otras cuestiones, ha desvelado que descarta celebrar su boda con Kiko Rivera por la iglesia, como tenían pensado.

La pareja, que lleva cuatro años casada, había expresado su deseo de pasar por el altar e incluso Rivera llegó a pedirle matrimonio de nuevo ante las cámaras de televisión, en el plató del programa Viva la vida, del que Rosales es colaboradora.

"A pesar de la pandemia, sigues pensando en casarte por la iglesia?", le preguntaba un usuario en Instagram, a lo que Rosales ha respondido con una imagen de la boda con Kiko Rivera en la que estaba su madre presente.

"Este momento no lo volveré a vivir", ha lamentado Rosales, que ha asegurado que esta es una de las preguntas que más le hacen sus seguidores. "Desde que falleció mi madre no me apetece volver a casarme porque solo me quiero quedar con este recuerdo. La echo tanto de menos que duele", ha reconocido.

Storie publicada por Irene Rosales del día de su boda en la que aparece junto a su madre. INSTAGRAM

Entre otras confesiones, Rosales también ha confirmado a sus seguidores en la ronda de preguntas que se ha operado el pecho, "pero me lo tengo que volver a operar", ha dicho. También ha reconocido que no es fumadora y que no quiere volver a tener más hijos.