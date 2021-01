La Comunitat Valenciana limitarà les reunions a unitats de convivents de manera "imminent"

La vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, ha assegurat aquest divendres que la publicació del decret del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que limita les reunions a unitats de convivents es publicarà de manera "imminent".

En la roda de premsa posterior al ple del Consell, Oltra ha explicat que ara la limitació en els domicilis és a sis persones i treballen en una "restricció que límite a les unitats de convivència el poder ajuntar-se en un domicili, amb excepcions".

Entre aquestes excepcions, ha citat els casos de criança i cures de familiars o malalts, la convivència alterna dels fills de matrimonis que no conviuen per custòdia o visites, l'acolliment familiar en totes les seues modalitats o quan una persone major que visca sola s'unisca a una unitat de convivència ampliada.

Ha sostingut que és "una qüestió d'autocontrol" i no de posar multes perquè la seua legitimitat no naix del seu caràcter punitiu "sinó de l'adhesió de la societat a la norma".

"La societat ara sap que està aquesta norma i la seua legitimació naix del que està bé i està malament en aquest moment", ha apuntat i ha incidit en què la pena de contradir-la serà que "algú pot morir encara que no sabem qui".

"No és una qüestió que et vagen a posar una multa. La qüestió és que se't pot morir un germà, una amiga, la teua mare, la teua àvia", ha afegit i ha insistit que "no es tracta de denunciar res sinó de quedar-se a casa i eixir a treballar, al col·legi i a comprar les coses essencials".

Ha advertit així mateix que "ajuntar-se en aquest moment és un perill molt gran i per això posarem una norma i hi haurà gent que la incomplirà, sí, i potser tenen tota la vida per a penedir-se".

Oltra ha explicat que la norma es vehicularà a través d'un decret del president i que estaven esperant a veure si el Govern modificava el decret de l'estat d’alarma per a què es poguera avançar el toc de queda com demanen algunes comunitats autònomes i incloure'l en el mateix decret. Però com no ho ha fet, el decret del president de la Generalitat, que és "imminent", inclourà només la qüestió de les restriccions a unitats de convivents de la reunions.

Respecte a l'avançament del toc de queda nocturn a les 20 hores, ha recordat que la norma "diu el podem avançar o retardar una hora -entre 23 i 7 hores-, la resta està fora de la legalitat".

Ha instat el Govern a "reflexionar" sobre la decisió de no modificar-lo, a pesar que moltes comunitats autònomes ho han reclamat, i li ha demanat que estiga "obert" perquè ara no té el comandament únic en la gestió de la pandèmia sinó que depén de cada autonomia.

"Si els que tenen el comandament t'estan dient necessitem avançar el confinament nocturn perquè tenim una situació epidemiològica que ho aconsella, té sentit que puguen prendre eixa decisió i seria el just des d'un punt de vista de la governança", ha afegit.

Oltra ha confiat que el Govern siga "sensible a aquestes reivindicacions i revise l'acord que acaba de prendre".