El equipo de rastreadores 'puerta a puerta' detecta 39 casos de personas no localizadas en aislamiento domiciliario

El Gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, valora este servicio 'puerta a puerta' porque "garantiza el correcto cumplimiento de las cuarentenas y los aislamientos, y además nos permite resolver cualquier tipo de duda a nuestros mayores, colectivo de riesgo en esta pandemia".

El rasgo característico de este período ha sido el aumento de personas hospitalizadas por empeoramiento de su estado de salud, pasando de 38 casos hospitalizados en noviembre y diciembre de 2020 a 52 casos en enero, y el gran incremento de personas a las que no ha podido localizar en aislamiento domiciliario: a diez personas en los meses de noviembre y diciembre de 2020; a once, en la semana del 4 al 10 de enero de 2021 y a 18, durante la semana del 11 al 17 de enero de 2021. Por tanto, desde noviembre, 39 personas no fueron localizadas cuando se encontraban en aislamiento domiciliario.

Estos casos fueron derivados a las trabajadoras sociales de los centros de salud para indagar con sus respectivos equipos de salud la localización de los pacientes, dando traslado, en los casos que procedía, a las autoridades competentes para su sanción.

En el resto de casos estudiados, 2.894, todos cumplían con el aislamiento prescrito, comprobados in situ en la primera visita al domicilio.

Del total de pacientes, 213 presentaban dificultades sociales para cubrir sus necesidades básicas. Los pacientes en esta situación fueron derivados a las trabajadoras sociales de los respectivos centros de salud para favorecer que los pacientes permanecieran en aislamiento.

Referente a los casos de mayores se han realizado 399 visitas domiciliarias, previo contacto telefónico, para reforzar la labor de prevención frente al COVID. Más de un 87% de las personas mayores comprendieron las medidas preventivas y de sensibilización frente al COVID.

En este periodo han visitado a los pacientes de los centros de salud de todo Logroño, Calahorra, Villamediana, Alberite, Lardero, Albelda, Nalda, Pradejón, Autol, Arnedo, Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Cervera de Río Alhama, Nájera, Fuenmayor, Cenicero, Navarrete, Baños de Río Tobía, Berceo, Bobadilla, Ezcaray, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro y Ausejo.

La denominada Unidad de Seguimiento COVID Domiciliario (USCD), está integrada por 8 trabajadores sociales que trabajan en coordinación con las trabajadoras sociales, médicos y enfermería de las Zonas Básicas de Salud y la Unidad COVID.

Los trabajadores sociales acuden a los domicilios para hacer pedagogía (confirmar que comprenden en qué situación se encuentran y cerciorarse de que conocen las medidas que establece el confinamiento y lo que implica respetarlas), así como para detectar las necesidades básicas para favorecer que los pacientes puedan realizar las cuarentenas en las mejores condiciones, un trabajo en equipo con el resto de profesionales de Atención Primaria.

Esta iniciativa 'puerta a puerta', anunciada en el Parlamento por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se desarrolla en colaboración entre el SERIS y la Subdirección General de Coordinación Sociosanitaria y Cuidados.