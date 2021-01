La Policía impone 114 denuncias en Sagunt desde principios de año por infringir las medidas de la Covid

De las 114 denuncias, 72 han sido infracciones leves a la obligación del uso o uso inadecuado de la mascarilla, cuya sanción económica puede ascender hasta 100 euros; 15 por infracción leve al incumplimiento de las medidas de higiene y prevención cuando no suponga un grave riesgo de contagio o afecte a menos de 15 personas, cuya sanción asciende desde 60 hasta 600 euros; una por no respetar la prohibición de acceso a instalaciones; tres por no respetar la distancia de seguridad; cinco por no respetar la prohibición de fumar en las terrazas de los bares; seis por exceso de personas en la mesa de un bar y 27 por infracción leve al incumplimiento de la orden general de confinamiento, cuya sanción asciende desde 60 hasta 600 euros.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha asegurado que la Policía Local está haciendo "un gran trabajo" intentando mantener la seguridad de todas las personas. Sobre las sanciones, ha afirmado que son una muestra de que sigue habiendo incumplimientos.

También la concejala de Policía Local, Natalia Antonino, ha destacado "el interés y la implicación inequívoca" de su departamento para colaborar "con la mayor dedicación" en el cumplimiento de la normativa.

Con respecto a las nuevas medidas decretadas por el Gobierno valenciano, que han entrado en vigor recientemente, se está llevando a cabo una "importante" tarea informativa por parte de los agentes, en especial a través de la prestación de servicios de barrio/proximidad, al objeto de que llegue al mayor número de ciudadanos.