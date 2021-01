Soy una pringada comenta 'Aquí no hay quien viva' para Amazon Prime Video: "Heterofobia por primera vez en la tele"

Para los que no conozcan Aquí no hay quien viva -¿alguien no la conoce?- o para los que la ven una y otra vez, Amazon Prime Video es el lugar perfecto. La plataforma introdujo la serie hace meses, pero todas las alarmas sonaron al saber que en enero dejaría de estar disponible. Sin embargo, finalmente no va a ser así, la ficción vecinal de Antena 3 que marcó a varias generaciones continúa en el servicio de streaming.

Aprovechando la no marcha de Aquí no hay quien viva, Amazon ha decidido contar con alguien que es muy fan de la serie para hacer un pequeño repaso y animar a más gente a verla: Soy una pringada. La youtuber ha comentado la comedia destacando los que, para ella, son los personajes, frases y capítulos más memorables del edificio de la calle Desengaño, 21.

"Esto es la vida, esto es el humor, esta es la forma de vivir y estoy viendo la mayor obra maestra que se ha hecho en este país", alabó. "Yo me veía identificada: soy José Miguel, obvio. Un niño gordo, medio marginado, muy listo, con mucho intelecto".

"Conectó perfectamente la vida real con la ficción. Esa España de 2003, 2004, 2005...", cuenta. Soy una pringada hace un repaso a La Hierbas, Roberto y Lucía, Juan Cuesta y Paloma, Belén o Emilio. Pero hace especial hincapié en Mauri.

"Le amo tanto. Me parece un personaje tan increíble", explica. Después, habla de una de sus frases que, como persona bisexual, ya le influyó en su infancia: "¿Tú crees que un hetero iba a hacer estos canapés?".

"¿Sabéis lo que supuso para una niña queer como yo decir 'hostia, heterofobia por primera vez en mi vida'. En una serie de 2003'", destacó la youtuber. "Me parece el último grito en cultura, de verdad".