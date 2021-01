Calahorra se adapta a la nueva normativa y cierra, entre otros, parques, biblioteca e instalaciones deportivas

En virtud de esta normativa quedarán cerrados al público los servicios culturales de museos, biblioteca, archivo y teatro, que aplazará su programación hasta que sea legalmente posible su apertura.

Igualmente permanecerán cerradas las instalaciones deportivas municipales: (Complejo Polideportivo Municipal "La Planilla", pabellones deportivos y pistas de atletismo) a excepción de la práctica deportiva permitida.

Quedarán aplazados también los cursos deportivos y culturales, hasta que puedan retomarse. La escuela de música no podrá ofrecer clases presenciales por lo que se promoverá el mantenimiento de su actividad a la modalidad on-line.

También quedarán clausurados los parques infantiles, parques para personas mayores y parques deportivos al aire libre (pista multideporte de 3x3, canastas al aire libre y calistenia), el campo de tiro y el circuito de motocross.

De igual modo se mantendrá el cierre del Centro Joven, Espacio Pre Joven y Ludoteca.

Igualmente serán reabiertas al tráfico las calles Paletillas y Maestro Falla, que actualmente permanecen cortadas para ampliar los espacios de terrazas, al no poder ser utilizadas estas últimas.

En el mercadillo tradicional de "El Jueves" únicamente podrán instalarse los puestos de ventas de productos de alimentación, puesto que se trata de productos esenciales. Estos se pondrán juntos en el aparcamiento de "El Silo".

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Ayuntamiento de Calahorra también adaptará medidas económicas, de manera que se eximirá del pago de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas durante el tiempo en el que estas no puedan utilizarse. También se devolverán los precios públicos de las actividades no desarrolladas como Centro Joven, Ludoteca, etc.

Dentro de la iniciativa de apoyo al comercio local 'Bonos Calahorra', para garantizar la igualdad de oportunidades que esta campaña ofrece a los establecimientos adheridos y no perjudicar aún más a los establecimientos obligados a cerrar, quedará aplazada la posibilidad de canjear los bonos durante el período de cierre obligatorio del comercio minorista.

Finalmente, el Ayuntamiento de Calahorra está estudiando ya con el Gobierno de La Rioja la posibilidad de recibir la autorización necesaria para la adopción de medidas de ayuda a los establecimientos y actividades profesionales cerradas a través de la partida de 200.000 Euros prevista en el presupuesto general municipal para 2021 en vigor.

Una partida ampliable si fuera necesario según el compromiso manifestado desde el comienzo de la pandemia por el Equipo de Gobierno.