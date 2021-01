Melania Trump, la primera dama que ha sido un icono de la moda desde el primer día hasta el último

Después de 4 años de mandato, Donald Trump y su familia han abandonado la Casa Blanca dejándonos momentos que la historia no va olvidar. Sin embargo, dejando a un lado las ocurrencias de su marido y las miradas que le dedicaba, Melania ha impresionado al público general gracias a su estilo.

La exprimera dama salió ayer por la puerta grande de la Casa Blancacon traje de Chanel, dando la impresión de ir de luto (pero con una gran sonrisa en la cara) y fiel a su esencia, siendo esta vez sobrio y sin estridencias, resaltando su figura.

Sin embargo, cuando bajó del avión ya en Florida, el color la alegría se apoderaron de ella con un vestido largo estampado de inspiración sesentera obra de Gucci. Muchos se han aventurado a especular que se trata de un mensaje oculto de Melania, dando a entender que por fin se acaba la antigua vida que no le gustaba (de ahí el luto) y ahora es libre. Hipótesis que se ha reforzado cuando le ha hecho un desplante ha su marido nada más pisar el aeropuerto.

Melania Trump se monto en el avión usando Chanel y se bajo usando Gucci ....sencillamente icónica. pic.twitter.com/cRkBmIaasc — Pablo Chopite (@pablocho) January 21, 2021

Esta no ha sido la primera vez que Melania ha destacado por sus elecciones de vestuario, la exprimera dama nos ha ido dando momentos icónicos desde que Donald Trump tomó posesión del cargo con un vestido azul que combinó con unos guantes del mismo tono en un guiño a Jackie Kennedy.

Melania Trump con un estilo sesentero el día de la investidura. GTRES

La primera dama estrenó el cargo por todo lo alto con un vestido en color crema de Hervé Pierre para el baile inaugural con una gran abertura en la falda. Según contó el diseñador, ella buscaba algo diferente a los looks más clásicos que las otras primeras damas habían usado anteriormente.

Melania Trump en el baile inaugural. EFE

Su primera polémica fue en el 2017 en una visita a Italia, donde Melania lució un abrigo Dolce & Gabbana con flores multicolores en 3D valorado en 51.500 dólares, cerca del salario medio de los estadounidenses en 2015.

Melania se llevó muchas críticas por llevar un abrigo de un precio desorbitado. GTRES

Un look que nunca vamos a poder olvidar es el de su visita a la Ciudad del Vaticano, con un conjunto de encaje total black muy recatado adornado con una mantilla, convirtiéndose así en carne de meme por todo Twitter.

Melania Trump en su visita a la Ciudad del Vaticano. GTRES

En sus primeras Navidades en la Casa Blanca, la exprimera dama hizo alarde de su gran elegancia con un vestido blanco de Dior propio de la reina de las nieves. La manga francesa y falda de vuelo junto con el cinturón demostraron que Melania posee una figura envidiable.

Melania Trump en sus primeras Navidades en la Casa Blanca. GTRES

Sin duda, otro de sus looks que generó una gran polémica fue el que utilizó para ir a un albergue para niños en Texas, donde escogió una chaqueta en verde militar de Zara donde se podía leer en la espalda “I really don’t care. Do U?” (La verdad es que no me importa. ¿A ti?).

En una de sus visitas a Inglaterra, Melania se vistió como una auténtica princesa Disney con un vestido que recordaba a la protagonista de La Bella y la Bestia. Firmado por J Mendel, lo lució en una cena de gala con la entonces primera ministra, Theresa May.

Melania Trump llega a la cena de gala en Oxfordshire. Geoff Pugh / POOL / EFE

Al más puro estilo Annie Hall, Melania nos sorprendió con un estudiado look masculino que se componía de una americana de Ralph Lauren, una camisa de seda de Chanel con un lazo deshecho negra, unos pantalones blancos anchos y las icónicas bailarinas bicolor de Chanel. Acompañando al conjunto escogió un sombrero estilo panamá.

Melania Trump paseando entre las pirámides en Egipto. EFE

La exprimera dama demostró que se merecía el título de icono de estilo en la celebración del 70 aniversario de la OTAN que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham en el 2019. Melania se presentó con un espectacular abrigo-capa en color amarillo de la colección otoño-invierno 2019/20 de Valentino, demostrando ser una experta del color block.

Melania Trump en la celebración del 70 aniversario de la OTAN. GTRES

Otras de las veces en la que Melania destacó fue en una de sus primeras visitas a París, donde llevó un conjunto rojo de falda y chaqueta donde derrochó elegancia y sofisticación con uno de los colores más atrevidos.

Melania Trump con un conjunto rojo de falda y chaqueta en París. GTRES

El dia de Nochevieja del 2020, una de sus últimas apariciones, Melania bajaba del Air Force One con un estilismo muy poco habitual en ella pero que ha triunfado igual: un abrigo extragrande de color gris con estampado de cuadros príncipe de Gales perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2019 de Balenciagafirmada por Demna Gvasalia.

Melania Trump a su llegada a la Casa Blanca en la Nochevieja del 2020. GTRES

No podemos olvidar el traje rojo con capa de Givenchy que usó para la cena de gala en honor a la familia real británica en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos durante su visita oficial a Reino Unido.