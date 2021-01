Cvirus.- Dissolen grups de 29 joves sense mascareta, bevent i consumint drogues en un parc de València

La Policia Nacional va alçar aquest dimecres a València un total de 29 actes a diversos grups de joves que estaven reunits en un parc del districte d'Abastos sense complir les mesures sanitàries. En total, 20 per no usar mascareta i no mantindre la distància, huit per consum de drogues i una per desobediència.