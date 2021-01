Agreden a un reportero y un cámara de 'El programa de Ana Rosa'

Un equipo de El programa de Ana Rosa se desplazó este miércoles hasta Badalona para saber cuál era la situación de los supervivientes después del incendio que azotó hace un mes a una nave industrial y en el que fallecieron cuatro personas.

El reportero, Miquel Valls, y el cámara se desplazaron hasta el lugar para hablar con los supervivientes que, según el programa, viven en un campamento ilegal.

Además, también les dieron voz a los vecinos, que se quejan de la situación. "Esto es un bucle que va aumentando, ellos no tienen techo y se quedan aquí, ¿entonces, qué hacemos?", aseguró al espacio de Telecinco una de ellas.

Mientras trabajaban, aparece una persona con un teléfono y comienza a grabarlos. Al cabo de unos pocos minutos, llegan otros dos, que acaban agrediendo al equipo: "¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!", increpan.

Después, golpean la cámara y gritan: "¡Llama a la policía si quieres! ¡Llama!".

"He grabado porque he visto que os estaban amenazando y he recibido un puñetazo gratuito"

"Nos amenazan y nos agreden", alcanza a decir el periodista a Ana Rosa Quintana. "Pero, ¿qué haces? ¡Me has pegado! ¡Te voy a denunciar!", se oye decir, por su parte, al cámara.

Además, estos individuos también agredieron con un puñetazo en la cara a un vecino que estaba grabando con su móvil la agresiva escena. "He grabado porque he visto que os estaban amenazando y he recibido un puñetazo gratuito, no puedo pasar por aquí con mi niña porque tenemos miedo", aseguró él a las cámaras.