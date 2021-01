Tania Llasera responde a los 'haters' que la acusan de "no querer a sus hijos": "No me apetece luchar contra nadie"

El mes de vacaciones de Navidad se ha unido en algunas regiones con la borrasca Filomena provocando el cierre de los colegios durante muchas semanas y haciendo que muchos padres tuvieran que ingeniárselas para poder trabajar con los hijos en casa. Es por ello que muchos desean que todas estas situaciones terminen y reabran los centros para que sus pequeños regresen a clase.

Aunque todo esto no tiene nada de malo, hay personas que parecen no ver bien estos deseos, como ha comprobado Tania Llasera en su Instagram. La presentadora publicó este martes unos stories en los que confesó que quería que sus hijos volvieran al colegio.

Rápidamente, comenzaron a llegarle comentarios de gente que no estaba de acuerdo con ella y, aunque la vasca está más que acostumbrada a los haters, en esta ocasión no tenía un buen día y decidió borrar sus vídeos y dar una explicación.

"Me pongo seria y me parezco a mi padre. He colgado unos stories porque tengo un día plof y los he borrado porque, aunque muchos y muchas estáis igual y la mayoría me apoyáis, también he tenido mucho hater", escribió en un post de Instagram. La actriz reveló que le decían que dejara de quejarse: "Básicamente me acusaban de no querer a mis hijos por la sencilla razón de que quiero que empiecen ya las clases del cole".

"Llevamos ya un mes con ellos en casa. Y, como no tengo un día muy feliz, pues no me apetece leer y luchar contra nada ni nadie. Así que los he borrado y vivo más tranquila. Os quiero y espero que se entienda", concluyó.