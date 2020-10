Tania Llasera se sincera sobre su regreso al psicólogo: "Estoy enfadada conmigo"

Tania Llasera ha compartido una publicación y unas stories en Instagram para confesar que no se encuentra "bien" y que, por ello, ha decidido volver a su psicóloga. "Es importante que esto se hable en redes", ha avanzado la actriz.

La presentadora ha dicho que "no todo es de color de rosa en la vida" y que está pasando por una mala época. La crisis del coronavirus está afectando a su salud mental, ya que siente "ansiedad, enfado y duelo", así como "de mala hostia".

"He pedido cita con mi psicóloga de manera virtual porque no estoy bien", ha explicado Llasera, que ha añadido: "Estoy enfadada conmigo misma y con la situación de no saber, la incertidumbre y la ansiedad que provoca el Covid".

La bilbaína, de 41 años, ha dado una recomendación a sus seguidores: "Al final tienes que coger las riendas y saber qué te pasa". Así, ha considerado que "está bien no estar bien, no siempre estamos fenomenal. Nos pasa a todos".

Además, Llasera, que apuesta por "la transparencia", ha contado que sufre "un miedo constante" por no poder "abrazar a tus padres, no poder ver a tu nuevo sobrino y un largo etcétera".