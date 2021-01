Ana Rosa Quintana 'regaña' a Laura Madrueño, la mujer del tiempo de Telecinco, por un despiste gráfico

Cuando Laura Madrueño, la mujer del tiempo de Telecinco, se dirigía este miércoles a dar el parte meteorológico en El programa de Ana Rosa, seguramente no esperaba encontrarse con la pequeña regañina que la presentadora, Ana Rosa Quintana, le ha echado durante el magacín.

Todo ha comenzado cuando Madrueño, quien ha visto aumentar su popularidad tras la borrasca Filomena -ahora también informa de las previsiones meteorológicas en El programa de Ana Rosa y Sálvame-, se ha visto obligada a interrumpir su intervención al recibir un 'corte' de la presentadora.

Quintana tenía una duda sobre el mapa de España que la meteoróloga estaba utilizando para informar. "¿Te puedo pedir un favor, Laura? Antes de que cuentes las temperaturas, ¿por qué no pones en el mapa del tiempo a Ceuta?", le ha preguntado la periodista.

En un primer momento, Madrueño no ha sabido qué decir. Sin embargo, no ha tardado en dar una respuesta asegurando que Ceuta no aparecía en el mapa por cuestiones de espacio. "No nos cabe", ha explicado, a lo que ha querido añadir unas disculpas.

La conductora del espacio de Mediaset ha contestado que Ceuta debería aparecer porque es "una ciudad autónoma" y, por ello, ha hecho un llamamiento al equipo de grafismo: "Algo hay que hacer. Habrá que arreglarlo".