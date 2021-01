Coronavirus.- El PSPV defèn les restriccions i demana "ajudar el bar de la cantonada demanant menjar per a emportar"

Per a compensar les noves mesures que entren en vigor aquest dijous, ha destacat els plans de la Generalitat per als sectors que "injustament i per responsabilitat de tots es veuen abocats al tancament" i ha cridat a "ajudar el bar i el comerç de la cantonada demanant menjar per a emportar i comprant allí".

Mata ha rebutjat les crítiques de l'oposició, "els capitans a posteriori", i ha remarcat que "el Consell és un instrument polític que en una situació com aquest no fa política: fa ciència sobre la base del que diuen els epidemiòlegs".

Per tant, ha lamentat que aquestes restriccions "deixen molta gent en una situació complicadíssima i molt injusta". "La situació és dramàtica; encara que s'ha intentat combinar "la responsabilitat individual amb mesures duríssimes, no han sigut del tot efectives", ha constatat.

"Quan es van prendre les decisions del 17 de desembre es deia que ens havíem carregat el Nadal", ha recordat el també sotssecretari del PSPV, per a destacar que "malgrat aquestes restriccions tan dures hi ha hagut un alt grau d'irresponsabilitat". I ha pregat: "Ajudem-nos entre tots llavant-nos les mans, mantenint la distància i usant mascareta".