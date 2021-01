Coronavirus.- La Generalitat sancionarà les entrades d'alcaldes en residències per a "muntar un circ" amb la vacunació

"No poden muntar ací un circ amb les vacunes", ha recalcat als periodistes després dels casos d'alguns alcaldes o regidors que van accedir a aquests centres per a difondre l'arribada de les primeres dosis en les últimes setmanes.

Es tracta d'una cosa que va traslladar aquest dimarts a través d'una carta als alcaldes i als directors dels centres, al marge de les investigacions obertes per Igualtat als alcaldes vacunats sense ser grup prioritari a La Nucia (Alacant) i Rafelbunyol (València).

Oltra ha posat l'accent que l'accés a residències està regulat "amb detall" i solament poden entrar treballadors, proveïdors i visites de familiars o persones properes amb cita prèvia. "Una altra cosa és que la gent se'l salte", ha lamentat.

En aquests casos, la Generalitat aplicarà les sancions que estableix el decret-llei d'agost on "està molt clar que és una falta greu". "No es pot fer: un alcalde no pot anar allí amb totes les càmeres i micròfons de televisió a fer-se fotos", ha recalcat, una cosa que veu de sentit comú.

La responsable de servicis socials ha garantit així que "per descomptat, la Inspecció actuara on suposadament ha pogut passar i les sancions que es puguen derivar s'imposaran".