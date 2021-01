Beltrán Pérez anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto por "continuista" pese a la nueva crisis

Beltrán Pérez ha explicado que la decisión deriva del "retraso" que arrastra el nuevo proyecto presupuestario acordado entre el PSOE y Cs, con 1.013 millones de euros de cifra consolidada. "El documento se presenta tarde, cuando ya se deberían estar adoptando medidas que ayuden a paliar la actual coyuntura", ha dicho respecto a la nueva crisis derivada de la pandemia y las restricciones implantadas para combatirla.

Además, mientras el Gobierno local asegura que el nuevo proyecto presupuestario incorpora medidas acordadas en la comisión especial promovida en el Ayuntamiento para diseñar la reactivación socioeconómica de la ciudad frente a la nueva crisis, Beltrán Pérez avisa de que se trata de un presupuesto "continuista". "No es un presupuesto anticovid que remueva partidas y conceptos para redirigirlos a las circunstancias excepcionales que atravesamos", asegura.

A tal efecto, ha advertido de que el nuevo presupuesto "destina créditos a empeños del alcalde como el Plan Respira" de restricciones al tráfico privado y medidas de sostenibilidad, acordado entre el PSOE y Adelante, o la ampliación del tranvía, aspectos que a juicio del PP "deberían esperar a otro momento más oportuno".

LOS INGRESOS

Del mismo modo, avisa de que el presupuesto municipal de 2021 "debería tener en cuenta que el Ayuntamiento no puede pretender mantener el mismo nivel de ingresos propios que en ejercicios de normalidad", pues pese a la actual coyuntura, "las previsiones de recaudación por impuestos y tasas prácticamente no varían con respecto a las de 2020".

Además, precisa que las rebajas fiscales anunciadas respecto a la tasas de basuras, de ocupación de la vía pública, de reserva de espacios para hoteles y taxis y de coches de caballos "suponen un 0,6% del presupuesto", es decir unos seis millones de euros con relación a un montante global de 1.013 millones. A colación, frente a la "congelación" fiscal esgrimida por los socialistas y las reducciones ya mencionadas, Beltrán Pérez critica "la voracidad recaudadora y el excesivo celo de Espadas por la recaudación de impuestos y tasas, mientras cada año deja de gastar aproximadamente 150 millones de euros del presupuesto".

El nuevo presupuesto, según resume, "carece de ambición, no propicia el despegue económico y no resuelve los principales retos ante la crisis", es decir que "no responde a las necesidades excepcionales generadas por la pandemia". En paralelo, avisa de que "no se basa en rebajas de impuestos y tasas ni en el mantenimiento y la captación de la inversión".

LAS "OFERTAS" DEL PP

Por eso, el PP opta por una enmienda a la totalidad, pues "no tiene sentido presentar enmiendas parciales para tratar de mejorar las cifras del presupuesto, porque el alcalde simplemente las ignoraría, tal y como ha hecho hasta ahora con los reiterados ofrecimientos del PP para llegar a un acuerdo presupuestario y porque, como se ha demostrado en otras ocasiones, se incumplen las medidas contenidas en el presupuesto debido a la incapacidad de alcanzar una ejecución satisfactoria".

"Espadas lleva tiempo con la cabeza puesta en otras cosas. Sólo así se explica el poco interés en desarrollar un documento más trabajado, más ambicioso y más efectivo para la situación tan difícil que atraviesa la ciudad y su tejido económico", concluye Beltrán Pérez.