Cvirus.- Alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques i perruqueries podran obrir més enllà de les 18.00 hores

Aquestes són algunes de les noves restriccions acordades per a controlar la transmissió comunitària del SARS-CoV-2 a la Comunitat Valenciana, que publica aquest dimarts el DOGV, i que inclou el tancament d'instal·lacions esportives, menys les professionals, i limita l'aforament per a vetles i cerimònies a 30% amb un màxim de 15 persones a l'aire lliure i les 10 en espais tancats.

Així, la resolució de la Conselleria de Sanitat decreta el tancament d'establiments i activitat d'hoteleria i restauració, bars,cafeteries, restaurants i establiments d'oci i entreteniment llevat que presten el servici de menjars per a emportar.

Així mateix, podran obrir aquells locals que presten una activitat "essencial o no substituïble" com són els servicis d'hoteleria d'hospitals i clíniques per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients, els de establiments hotelers i allotjaments turístic per a ús exclusiu de la clientela allotjada i els situats en empreses i llocs de treball per a ús exclusiu per al personal empleat.

De la mateixa manera, seguiran en funcionament els servicis de menjador escolar en guarderies i centres docents d'ensenyament reglat, els de restauració en àrees de servici de vies de comunicació o llocs que no sent considerats com a àrees de servici es troben pròxims o confrontants a les carreteres i que presten servici de forma habitual a transportistes, al personal pertanyent a servicis essencials de qualsevol tipus, inclosos els servicis de conservació i manteniment de carreteres.

A partir de la conclusió de l'horari establit genèricament per al conjunt dels establiments de restauració, l'accés als establiments citats només estarà permès a les persones incloses en els col·lectius anteriorment referits.

Per la seua banda, les activitats de restauració de servici a domicili, o de recollida de menjar i beguda per la clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podran dur a terme durant l'horari d'obertura habitual de l'establiment.

També hauran de tancar els establiments dedicats a activitats recreatives i d'atzar, entre els quals s'inclouen casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d'atzar, salons recreatius de màquines d'atzar, salons de joc, salons cíber i similars.

D'igual forma, se suspèn l'activitat en centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludotecas, centres d'oci i entreteniment juvenil), i centres on es desenvolupen activitats festeres tradicionals.

TANCAMENT DEL COMERÇ

Per la seua banda, els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18:00 hores excepte aquells dedicats a l'activitat comercial essencial d'alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, servicis de perruqueria i venda d'aliments per a animals, únicament per a la venda d'aquests productes, així com els departaments dedicats a totes les activitats esmentades que es puguen trobar en l'interior dels establiments.

Els establiments que presten o desenvolupen activitats diferents en un mateix espai hauran de delimitar clarament cadascun d'ells, respectant els límits per a cada sector de productes segons el seu aforament establit. En tot cas, s'establiran les mesures adequades a través de l'ordenació corresponent amb senyalització del sentit de circulació o barreres físiques que fiten cada espai.

ESPORT

D'igual manera, es tanquen les instal·lacions i els centres esportius, oberts o tancats excepte aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d'esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d'àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments.

Així excepte aquestes excepcions no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d'entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.

No obstant açò, es podrà practicar activitat física i esportiva, a l'aire lliure i fora d'instal·lacions esportives sense contacte físic i en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles solament en cas de convivents.

El nombre màxim de persones que es podran reunir per a la realització d'activitat física a l'aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d'entrenament de modalitats individuals a l'aire lliure) serà l'establit per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats, que s'estableix per decret de Presidència de la Generalitat.

D'altra banda, es limita l'ús de les zones comunes de les residències d'estudiants al 30% de l'aforament, inclosos menjadors, on es poden establir torns, i sempre garantint les mesures de distanciament i higiene i prevenció i se suspenen les visites.

ENTERRAMENTS I CELEBRACIONS

Respecte a les vetles i enterraments, podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament limitat del 30% i un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats, siguen o no convivents i sempre que es puga garantir la distància de seguretat.

Així mateix, la participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones properes.

D'igual manera, les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere un terç del seu aforament, amb un màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones properes, i que es puga garantir la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene.