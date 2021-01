Cvirus.- La Coordinadora de l'Oci i Hoteleria es mobilitza aquest dijous contra el tancament "a traïció" del sector

Per a l'organització empresarial es tracta d'una mesura "arbitrària" i "dictaminada a traïció", per la qual cosa avança mobilitzacions per a mostrar la seua "indignació i i impotència davant la restricció de la seua activitat sense que vaja acompanyada d'un pla d'ajudes concret, i ja definit al qual poder acollir-se per a afrontar les pèrdues que suposa mantindre les persianes baixades cada dia que passa".

Les protestes es duran a terme a València, Castelló i Elx (Alacant) aquest dijous, 21 de gener. A València, els hostelers iniciaran una marxa des dels seus barris fent sonar les casseroles fins a arribar a la plaça Manises, a les portes del Palau de la Generalitat, on s'uniran en una cassolada massiva a les 11.00 hores.

A Castelló, una caravana de cotxes eixirà des d'Auditori de Castelló (Avinguda Mare de Deu del Lledó, 12) fins a a la Plaça Maria Agustina, on a la porta de la Subdelegació del Govern deixaran corones de flors en senyal de la mort del sector davant el tancament de la seua activitat. La caravana arrancarà a les 18.00 hores i l'hora de concentració dels vehicles serà a les 17.00 hores. Organitzen l'Associació Hostelera de Castelló (ASHOCAS), Empresaris d'Hoteleria de Benicassim EHOSBE i l'Associació d'Oci Nocturn de Castelló (On Castelló).

A Elx (Alacant), una Caravana de cotxes eixirà des de l'Estadi Martínez Valero fins a l'Avinguda de Novelda (polígon de Carrús). La caravana arrancarà a les 18.00 hores. Hora de concentració a les 17.30 hores. Organitzen l'Associació d'Hoteleria d'Elx, Alroa i Ara d'Alacant.

Des de la Coordinadora reclamen l'esborrany del decret del 'Fons de Resistència' per a "evitar els problemes de tramitació i aplicació de criteris, i que no acaben sent ajudes sobre paper mullat". A més, subratllen que "han d'arribar com més prompte millor i agilitat" a totes les empreses afectades del sector.

L'organització autonòmica reitera la seua comprensió davant la necessitat de prendre mesures per a frenar la corba de contagi, ja que la Comunitat Valenciana es troba en una situació límit d'increment de casos, a més del seu suport als sanitaris, però, assegura no entendre els criteris a l'hora d'establir aquestes restriccions.

"Si cal prendre decisions dràstiques que es prenguen i se suspenguen totes les activitats econòmiques no essencials. Ja està bé de greuges comparatius i de culpabilitzar l'hoteleria i l'oci, posant-los en el mapa del focus de contagis", assenyalen en un comunicat.