Sofía Suescun aprovecha la muerte del perro de Fani Carbajo para lanzar una crítica que sus fans han visto inoportuna

Hace poco sabíamos de la muerte de Horus, el pequeño perrito de Fani Carbajo, de La isla de las tentaciones, una noticia que ella misma compartió en sus redes sociales, asegurando que estaba siendo un drama para toda su familia.

El pequeño animal tenía que ser ingresado en el veterinario por síntomas preocupantes. "Creen que es algo neurológico y que ha podido nacer con ello. No siente ni las patitas de atrás", explicaba Fani.

Poco después, añadía: "Me acaban de llamar de la clínica, Horus ha entrado en parada cardiaca y no han podido hacer nada. Ha fallecido".

Tras conocerse esto la también concursante de realities Sofía Suescun colgaba un stories en Instagram con una de las fotos del perro de Fani, sobre la que escribía: "Los animales no deben ser el negocio de nadie. Adopta, no compres".

El mensaje de Sofía Suescun es muy loable y lógico, pero el momento y la referencia elegidas pueden considerarse inoportunas, por lo que muchos usuarios han querido ver en el mensaje de Suescun una declaración de guerra.

Un enfrentamiento en el que Fani ha asegurado que no quiere entrar. "Nunca he hablado mal de ella, no lo voy a hacer ahora", decía Fani respondiendo a sus fans sobre este asunto. "No merece la pena que me pronuncie. Lo que piense me lo quedo para mí", decía prudente, aunque sí calificaba como "juego sucio" las palabras de Suescun.

"Ha criticado algo que no sabe, ha ido a hacer daño con algo que sabe que puedo saltar, pero no voy a entrar", decía Carbajo.