Cvirus.- La Generalitat demanarà al Govern que avance el toc de queda a les 20 hores i flexibilitze l'estat d'alarma

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, en roda de premsa per a anunciar el tancament de l'hoteleria i noves restriccions després de la taula interdepartamental contra la pandèmia.

Encara que el toc de queda segueix vigent a les 22 hores a la Comunitat Valenciana, Puig ha advocat davant l'avaluació dels contagis per avançar-ho com també demanen altres govern autonòmics.

Si el Govern accepta, s'establirà a les 20 hores, ha garantit, amb l'objectiu de restringir la mobilitat en el carrer com creu que s'ha aconseguit "moltíssim" des de l'últim avançament que va entrar en vigor el 7 de gener.

A més del toc de queda, Puig ha defès que "és el moment d'avaluar l'estat d'alarma" i que ser més flexible perquè les comunitats puguen prendre altres mesures, una cosa que analitzaran aquest dimecres tots els consellers de salut. "En aquest moment, el marc és el que és", ha constatat.

També ha tornat a descartar la petició d'un possible confinament domiciliari ara com ara, en considerar que "la Comunitat Valenciana ja està en una situació de semiconfinament en Nadal amb algunes de les mesures més dures d'Espanya que després han implantat altres comunitats. I davant la "desinformació", ha recordat que és una mesura que "depèn del Govern central, que en aquest moment ha descartat, i la Generalitat no té cap competència".

Puig ha afirmat que el tancament a casa suposa "una mesura extrema que té greus efectes en diversos sectors i porta associats problemes de salut física i mental", a més de generar "desigualtat en molts col·lectius".

"Més enllà de la incidència del virus, no estem en la mateixa situació de març, en l'hospitalització fins i tot pitjor, però aleshores la ciutadania no disposava de mascaretes ni podia eixir i anar a treballar amb seguretat", ha incidit. Per tant, "si complim i no ens la llevem, el risc d'estar en un espai obert no té a veure amb el de març, el risc està en els espais interiors".

En tot cas, després de quasi un any de restriccions, el president valencià ha reconegut que "tots som conscients de l'esgotament, el desgast i el cansament" i ha assegurat que en totes les decisions s'intenta vetlar per l'interés general.

"AUTOCONFINAR-NOS QUAN FAÇA FALTA"

Després d'una primera onada tancats i una segona amb restriccions de mobilitat, ha cridat a superar aquesta tercera amb "màxima prudència". "De tot cor, siguem conscients del que ens juguem, ara és més necessari que mai que siguem capaços d'autoconfinar-nos quan faça falta", ha pregat, recordant que "la irresponsabilitat d'uns pocs té conseqüències per a tots".

Puig ha mostrat així la seua preocupació per l'augment del nombre d'infraccions relacionades en la pandèmia en les últimes setmanes, d'unes 150 al dia a l'agost a 780 al desembre, "quatre vegades més". Davant aquesta actitud "insolidària d'uns pocs" ha demanat "trellat" i "actuar amb verdader sentiment d'humanitat"

També ha destacat l'esperança que obri la vacunació perquè "la Comunitat Valenciana és, juntament amb sis territoris d'Europa la qual està avançant més en les vacunes". "Estem en el camí d'eixida, en les pròximes setmanes ho incrementarem", ha garantit.

I ha advertit que "queden mesos decisius i setmanes terribles" després d'agrair l'esforç enorme dels sanitaris.