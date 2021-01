De la Fuente (Fedea) defiende una "mini reforma" de la financiación autonómica para compensar a algunas CCAA

A su juicio, se podría hacer y "todavía se puede" este año revisando el reparto del fondo Covid, que se ha realizado de forma "discutible" y hubiera sido "mucho mejor" para subir a los peor financiados.

Además, ha apostado por que sea el Parlamento español el que legisle sobre la negociación de la financiación autonómica en lugar de tener que buscar un acuerdo entre los gobiernos autonómicos, que "tienen la obligación de barrer para casa".

Por ello, opina que "quizá lo que estamos haciendo mal es el planteamiento" y duda de si "tiene sentido negociar con los afectados", ya que sería "más fácil" un acuerdo entre partidos parlamentarios, que gobiernan en diferentes regiones y por tanto tienen que buscar "equilibrio" entre sus diferentes intereses, que entre las propias comunidades, ha explicado.

Este método sería "un sistema mejor que un acuerdo entre 15 personas que lo que tienen que hacer es pelear cada uno por lo suyo", ha señalado De la Fuente, que cree que el sistema de financiación es "muy complicado" y debería ser "bastante más sencillo y transparente" para que los ciudadanos lo entiendan.

Así lo ha dicho el economista este martes durante su intervención en la primera sesión del año del Foro Económico del Diario Montañés, en la que ha puesto de relieve los "dos problemas" de "equidad y eficiencia" del sistema de financiación autonómico.

El primero radica en que el reparto de los fondos es "poco equitativo" y "sin una lógica clara", lo que genera "cabreo entre los que salen mal parados de la lotería".

En este sentido ha destacado que Cantabria es una de las comunidades mejor financiadas por el Estado, a pesar de que en el sistema de cálculo de las proporciones para cada comunidad faltaría un componente de costes fijos que sería "importante al ser una región pequeña", pero que desapareció en la última reforma.

En segundo lugar, ha explicado que existe "un problema grande de incentivos" y que habría que respetar el principio de responsabilidad fiscal, que implica que si una comunidad quiere gastar más de lo que recibe para mejorar sus servicios, debería hacerlo "dando la cara" y "corriendo el riesgo" de subir los impuestos.

En este sentido, ha opinado que "tan legítimo" es seguir una estrategia de subir impuestos para ofrecer mejores servicios como la contraria de ahorrar en servicios para bajar impuestos, "y luego los votantes decidirán".

'DUMPING FISCAL' Y HOMOGENEIZAR IMPUESTOS

Así, se ha referido a las acusaciones de 'dumping fiscal' a la Comunidad de Madrid y ha señalado que "no están bien fundadas" porque "no tiene más recursos que las demás" por el hecho de ser la capital. "Es importante, pero no le da una ventaja fiscal sobre las demás comunidades", ha incidido De la Fuente.

Además, se ha mostrado contrario a la intención del Gobierno de homogeneizar impuestos entre las comunidades y ha instado a interferir "lo menos posible" en su capacidad para regular los tributos.

No obstante, ha añadido que "no es blanco o negro" y dependería de la situación, ya que afectaría a los impuestos de Patrimonio, que De la Fuente estaría de acuerdo con que desaparezca porque "es un mal impuesto", y Sucesiones, que tiene una función "razonable" y evitar que desapareciese "no sería mala idea".

Asimismo, ha advertido de que "si nos empeñamos en homogeneizar, tendremos que homogeneizar a todo el mundo", también a las comunidades forales.

El economista también ha indicado que el Gobierno "sobreprotege" a las comunidades con fondos y ayudas y cree que "quizá fuera más saludable que percibieran el problema en su bolsillo desde el principio", porque están recibiendo con la crisis del Covid unos ingresos "muy altos" y "el problema vendrá en dos años, cuando se hagan las liquidaciones".

En esta línea, Fedea ha propuesto imponer, cuando la recuperación se asiente, un 'coronatributo', consistente en un recargo al IRPF para ayudar a sufragar los gastos de la crisis, que tendría que ir de la mano de una reforma fiscal "integral y bien pensada".

JUBILACIÓN

Por otro lado, De la Fuente se ha referido al problema demográfico y ha opinado que lo "razonable" es repartir los costes entre todos y no solo entre los jóvenes, por lo que apuesta por seguir subiendo la edad jubilación más allá de los 67 años, ya que la esperanza de vida "ha subido muchísimo".

"Llegará un tiempo en el que estemos más tiempo jubilados que trabajando", ha sentenciado.