PSPV dice que la vacunación de sus alcaldes se debe a "decisiones equivocadas" y que son casos aislados

El PSPV de la provincia de Alicante ha concluido que la vacunación de la Covid de sus alcaldes pese a no estar dentro de los grupos prioritarios -El Verger, Ximo Coll y Els Poblets, Carolina Vives- se trata de "casos aislados que no ponen en cuestión la labor de los representantes públicos", que "en general que está siendo de máxima responsabilidad". No obstante, reconoce que la vacunación se debió a "decisiones equivocadas".