María Jesús Ruiz, al límite en la próxima entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

La semana pasada vio la luz la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. En ella, poco duró el buen ambiente y la química entre los participantes. Y es que, Jorge Sanz decidió rápidamente que su labor sería atacar el trabajo de José Antonio Avilés. Por su parte, este se dedicó, durante toda la cena, a defender su labor en los medios, llegando a calificarse como la persona que ha conseguido "las mejores entrevistas durante años".

En el debut, fue precisamente el colaborador de Viva la vida quien ejerció como anfitrión y cocinó para sus invitados, que no quedaron precisamente satisfechos ante un menú vertebrado por almendras y otros frutos secos. Este martes, desde las 23:00 y en Telecinco, le toca ponerse el delantal a Miss España 2004. María Jesús Ruiz intentará acertar con las propuestas para sus invitados: José Antonio Avilés, Ana María Aldón y Jorge Sanz.

De momento, obtener una aceptación mayor que Avilés no parece muy complicado. Sin embargo, el vídeo promocional del programa deja claro que habrá una gran tensión entre ambos, pues la modelo define a Avilés como alguien "insoportable". Además, no conforme con la cena, la andaluza intentará enseñar a desfilar a unos comensales que se mostrarán algo reacios ante la idea. "No me apetece ponerme unos tacones y ponerme a desfilar contra Avilés, porque sé que me va a ganar", dice Jorge Sanz en el avance.