Cruce de ataques entre Jorge Sanz y José Antonio Avilés: "Le falta un hervor y lo que hace no es periodismo"

Este martes vio la luz la nueva temporada de Ven a cenar conmigo: gourmet edition. Esta se estrenó con una tanda de concursantes formada por Ana María Aldón, María Jesús Ruiz y Jorge Sanz. Los tres primeros pertenecen al mismo mundo, el del entretenimiento de Mediaset.

Por su parte, el actor Jorge Sanz dejó claro desde el principio que no tenía ni idea de quienes eran sus compañeros, y mostró cierto desdén hacia la prensa rosa que terminó verbalizando con dardos a José Antonio Avilés, anfitrión de la noche, como el siguiente: "Eso no es prensa, no te dan un Pulitzer por eso, lo que tú haces es cotilleo".

Esa es solo una muestra de todos los ataques que se lanzaron el uno al otro a lo largo de la noche, ante unas María Jesús Ruiz y Ana María Aldón que lo hicieron todo por mediar para amenizar la noche y mitigar la tensión.

Pero su profesión no fue lo único atacado de Avilés, pues también fue muy cuestionado -y en esto sí hubo consenso- como cocinero, obteniendo tan solo 10 puntos con un menú cuyo factor común fue que todos sus platos contenían almendras.

Sin embargo, lejos de darle importancia a la cocina, Sanz siguió en sus trece, atacando la prensa rosa. Ocurrió después de que Ana María Aldón recordara que, en Supervivientes, todos pensaban que Avilés era periodista, hasta que al llegar a España descubrieron que era mentira.

"¿Te dedicas al cotilleo? Nunca me ha parecido respetable. Si haces prensa del corazón, no haces prensa, eso no es periodismo, es espectáculo. No dan un Pulitzer a quien hace corazón", dijo Sanz.

Por su parte, Avilés reivindicó el valor informativo de la prensa rosa, asegurando que había sido, por ejemplo, quien había sacado a la luz todo lo pertinente al Emérito, Juan Carlos I. Y fue más allá, diciendo que toda España sabía que sus entrevistas habían sido las mejores durante años, algo de lo que María Jesús Ruiz se desmarcó.

También intentó que el intérprete respetara su trabajo preguntándole si alguna vez había acudido a un formato de entretenimiento a promocionar sus trabajos. "No, yo solo hago lo mío y de ahí sacan noticias. ¿Sabes que el A B C de cualquier periodista es ser veraz y contrastar?"

Avilés, harto de que Sanz le diera lecciones sobre un trabajo que desconocía, le respondió con la misma moneda: "Mi trabajo es comunicar, trasladar información e informar. ¿El tuyo cuál es? ¿Actor? ¿Aprenderte papeles? Porque mi nombre no te lo has aprendido", dijo, en referencia a que, desde que entró en su casa, el actor le había llamado José Luis. En el vídeo grabado después, sin Avilés delante, el actor añadió que el comunicador es "muy joven" y que le faltaba "un hervor".