Odilio, en 'First dates': "En España siempre me he sentido un objeto sexual para los hombres"

Odilio llegó este lunes a First dates con el ego por las nubes ya que en su presentación afirmó que "estoy bueno y soy guapo, la gente no entiende que esté solo".

El cubano le comentó a Carlos Sobera que "soy santero y puedo leer las cartas, un vaso de agua, hacer una misa espiritual, brujería buena, mala... pero eso depende de la persona".

En el amor "me fue mejor en Cuba porque somos más pasionales. Aquí, como hay tanta libertad, me he sentido el 'amante de' y como un objeto sexual de otros hombres", afirmó el peluquero.

Mientras esperaban a su cita, Sobera le dijo al comensal: "Enamórate", a lo que Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro añadió: "¿A qué viene la gente aquí si no es para eso?".

Pero el presentador le lanzó un dardo al argentino que éste no se esperaba: "El primero que se enamoró fue él (recordando su relación con Lidia Torrent)". Roure, con cara de circunstancias y sorprendido por el comentario, le respondió que "y muchísima gente más".

Matías Roure, Odilio y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"Tengo 47 años y no los aparento. Soy una persona dinámica y jovial, no me gusta la monotonía y ni hacer siempre lo mismo porque me aburro", comentó el regidor.

Odilio se niega a volver a ser el objeto sexual de nadie. ¿Vendrá José María buscando amor y solo amor? #FirstDates18Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/4CreP9Rk1P — First dates (@firstdates_tv) January 18, 2021

Tras conocerse, ambos pasaron a la mesa para cenar, donde uno de los temas que hicieron chocar las opiniones del madrileño y del cubano fue que su percepción de la pluma en el ámbito homosexual, algo que lo le gustó a José María.

"Una de las cosas que le pedí al programa fue que la persona con la que me emparejaran tuviera cero pluma, lo odio", afirmó Odilio. Su cita le contestó que "en eso soy más abierto", pero el peluquero le dijo que "no me veo de pareja de una persona afeminada".

El madrileño señaló que "soy activista LGTBI, trabajo en el orgullo... no soy plumófobo. Una persona homosexual que sea así: ¿A qué estamos jugando? ¿Vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado? Me parece feo, horrible".

Y añadió que "creo que la pluma es hasta graciosa, unos la tienen y otros no. Maricón, agradece que tú no la has tenido. Cuando era pequeño y la tenía, me perseguían en el colegio y me pegaban. Eso todavía sigue pasando".

José María no concibe el rechazo a la pluma dentro del propio colectivo 🛑 #StopPlumofobia#FirstDates18Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/mwk3sZJKbQ — First dates (@firstdates_tv) January 18, 2021

Al final, mientras que el cubano sí que quiso tener una segunda cita con José María porque "me he sentido muy a gusto con él". Pero los comentarios del cubano sobre la pluma pesaron en la decisión del madrileño: "No he sentido feeling".