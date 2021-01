Tu horóscopo diario: martes 19 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 19 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los sentimientos estarán muy a flor de piel y eso hace que ahora tengas que, en cierta medida, aclararlos y ver qué hay de verdad y qué de mentira en ellos. Puede que te plantees algunos cambios o nuevas perspectivas. Todo eso te beneficia, ya lo verás.

Tauro

Te puedes comprometer con un tema de tipo social o político y tus intereses ahora estarán muy volcados en ello y dedicarás bastante tiempo a estos asuntos. Procura no olvidarte de otras responsabilidades que también son importantes, como las familiares.

Géminis

No renuncies a ese rato que te has propuesto dedicarte a ti por la tarde porque alguien se empeñe en que hagas algo que no te corresponde en el trabajo. Pon las cosas en su sitio sin dudarlo y mantente firme. Negocia con hacerlo en otro momento.

Cáncer

Tendrás que pedirle a alguien que respete tu tiempo o tu descanso y eso puede llevarte a una situación un poco tensa. Si lo haces con toda la amabilidad posible, y explicándote bien, todo se solucionará. Las habilidades sociales serán fundamentales.

Leo

Es importante que vuelvas a poner todo tu interés y tu fuerza de voluntad para no desfallecer en un esfuerzo físico que le viene muy bien a tu organismo y que ahora te está resultando algo difícil de hacer. Encontrarás razones de peso para continuar haciéndolo.

Virgo

Si bajas la guardia, es posible que alguien intente aprovecharse de una cierta ingenuidad tuya y haga algo a tu costa. No te dejes manipular en ningún sentido, no debes consentírselo a nadie. Simplemente escucha y luego haz lo que creas que debes hacer.

Libra

Pon tus propias reglas si algún familiar quiere quedar bien delante de otros familiares en un asunto en el que se ve mezclado el dinero. No permitas que presuman de lo que no han hecho, descubre la verdad. Habla claro y con los datos en la mano.

Escorpio

Estarás muy decidido o decidida a terminar con una relación que ya no te aporta nada y que has visto que ha funcionado mientras tu estabas dando mucho y la otra parte nada. Hazlo sin ningún dramatismo, con calma y exponiendo lo que tu sientes.

Sagitario

Los pequeños detalles de alguien cercano, tu pareja o alguien de la familia, te van a hacer hoy sonreír y sentirte muy bien. No serán nada material, sino algo hecho con mucho afecto y generosidad. Agradece todo lo bueno que tienes.

Capricornio

Aislarte de todo no es la solución si hoy te invade una cierta melancolía. Puede que no estés para muchas diversiones ni frivolidades, pero te hará bien alguna compañía, aunque sea virtual. Eso, y un buen libro, te ayudarán.

Acuario

El sol entra en tu signo y anuncia cambios a los que debes prepararte, pero también te da una fuerza para contemplar esas alteraciones con espíritu positivo. Te llegan felicitaciones y muestras de afecto. Repartes sonrisas y te sientes muy bien.

Piscis

Has pasado unos momentos que quizá te han recordado a personas que ya no están, pero no es bueno que sigas ahí porque lo más importante es que mires hacia el futuro. Te adaptarás a esa nueva realidad poco a poco, es un proceso que debes asumir.