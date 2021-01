Un centenar de personas protestan en Torreblanca contra los cortes en el suministro eléctrico

20M EP

Aproximadamente un centenar de personas han participado este lunes en la concentración convocada en el barrio sevillano de Torreblanca en protesta por los cortes en el suministro eléctrico que sufren desde hace varios meses, una situación agravada por las bajas temperaturas de estos días. Han acudido además representantes políticos como la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, o el diputado autonómico Nacho Molina, actualmente no adscrito y miembro de la nueva formación Andalucía no se rinde, promovida por la ex coordinadora de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez.