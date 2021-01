Detingudes sis persones en dos operacions contra el tràfic de drogues a Torrent

En un dels immobles investigats residia un dels sospitosos amb els seus germans menors d'edat, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat. Les detencions s'han efectuat en el marc de dos operacions contra el tràfic de drogues, una d'elles realitzada gràcies a la col·laboració ciutadana ja que el trànsit de compradors havia arribat a generar "certa alarma social" en el veïnat.

Les investigacions policials han permès localitzar els domicilis des d'on presumptament es venia les substancies estupefaents, concretament cocaïna, marihuana i haixix.

Els agents van establir dispositius de vigilància al voltant dels llocs sospitosos. En un d'ells van observar que acudien persones al llarg de tot el dia i ho abandonaven als pocs minuts. En aquest cas, els agents van poder intervenir substancia estupefaent a alguns dels compradors.

Per açò, es van dur a terme registres en tots dos immobles, on van localitzar i van intervenir, entre altres efectes, prop de 84 grams de pel que sembla cocaïna; uns 80 grams d'haixix; 138 dosi de, pel que sembla, cabdells de marihuana, d'1,5 grams cadascuna i 1,2 grams d'aquesta droga; LSD; bàscules de precisió; prop de 3.200 euros, així com un puny americà, un punyal de doble fulla i una navalla.

Per tot açò, els agents van detindre als sospitosos com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els arrestats, quatre d'ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.