Compromís demana a À Punt informació sobre els seus mecanismes en xarxes per a bloquejar bots i trols

20M EP

NOTICIA

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Mònica Álvaro, i el diputat de la coalició Josep Nadal han registrat aquest dilluns una pregunta dirigida a la direcció general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per a saber quals són els mecanismes que té À Punt per a "comparar i comprovar" l'autoria dels missatges de la xarxa social Twitter i així "evitar que es done veu a bots i perfils trols i falsos" en programes informatius com 'A la Ventura'.