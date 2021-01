El veïnat de Pérez Galdós exigeix rapidesa en la reforma inicial de l'avinguda: "És urgent"

La redistribució inicial de l'espai públic en l'eix que conformen les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós avança en els despatxos, però a un ritme que els residents en aquest eix viari consideren massa lent i que encara no ha cristal·litzat sobre el terreny. L'àrea de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de València està ultimant el projecte que, amb una inversió i obres menors, permetrà eixamplar l'espai per als vianants i habilitar un carril bus-bici, la qual cosa reduirà de tres a dos els carrils per sentit destinats al trànsit privat.

D'aquesta manera, la qual cosa en aquests moments és una autopista urbana que genera molèsties al veïnat en forma de sorolls i contaminació començarà a transformar-se en el que en un futur, després de la seua remodelació definitiva, siga més aviat un bulevard.

Des de l'àrea que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez expliquen que "en breu" tindran a punt el projecte d'urbanisme tàctic i que en eixe moment es podrà aprovar i traure a licitació l'execució de les obres. La pacificació inicial de l'avinguda, el pressupost de la qual va xifrar la mateixa Gómez el mes de setembre passat entorn del mig milió d'euros, emprarà elements com a separadors i pintura per a reduir el trànsit. En paral·lel, tal com s'està fent en altres enclavaments de la ciutat, es convocarà un concurs d'idees per a escometre el projecte de reurbanització definitiu, el cost de la qual s'estima en uns set milions d'euros.

La nova planta viària elaborada per l'àrea de Mobilitat Sostenible preveu per a aquest eix urbà l'habilitació de voreres més amples, un vial ciclista compartit amb el carril EMT-taxi (similar al de la Gran Via Fernando el Catòlic) i nous passos de vianants que permeten permeabilitzar un recorregut que en l'actualitat només està concebut per al trànsit motoritzat. L'objectiu és separar el trànsit dels habitatges, una cosa que s'aconseguirà amb l'ampliació de les voreres, actualment molt estretes, fins als quatre metres sumant totes dues franges.

Des del col·lectiu Fora Túnel, que representa a residents de la zona, afirmen que l'actuació "és urgent" i es mostren contrariats per la lentitud en els terminis. "La gent està farta, enfadada, desil·lusionada i ja no es creu res", afirma una portaveu. "Ens diuen que en breu, però estem a la meitat de gener de 2021 i l'anunci es va fer al maig. Estem demanant una ampliació de voreres, simplement, amb l'eliminació d'un carril per sentit, però s'està fent etern", afig.

Des d'aquesta iniciativa ciutadana asseguren que s'han reunit en diverses ocasions amb els responsables municipals, però no aconsegueixen que es concreten els terminis. A més, insisteixen en la impossibilitat de guardar distància en unes voreres molt estretes en l'actual situació de pandèmia. "Estem en una tercera ona de contagis i seguim igual, amb voreres en les quals et fregues amb el veí i, si no, has de baixar a la calçada, amb els greus perjudicis que això ocasiona, que se't pot portar per davant un taxi, un autobús o un cotxe a la velocitat que porten en l'avinguda", apunten.

Una altra de les reivindicacions d'aquesta entitat es refereix al disseny del carril bici. "Ha de ser segregat i tindre les dimensions adequades, per a seguretat dels ciclistes, perquè estem parlant d'una avinguda per la qual passen entre 60.000 i 65.000 vehicles diaris", expliquen. "Ens temem que eixa reforma parcial amb els blocs de separació New Jersey faça que es convertisquen després en voreres i que eixe carril bici temporal siga definitiu. Si serà el mateix que el de la Gran Via, no estem d'acord", sostenen.

Des de Fora Túnel afirmen que a l'Ajuntament de València els van informar que el procés d'execució de la reforma inicial es treballaria de manera ràpida i, al mateix temps, s'avançaria en el concurs d'idees per a l'obra definitiva.

El túnel s'eliminarà amb el projecte final

L'eliminació del túnel és una de les reivindicacions històriques del veïnat de la zona, tant pels sorolls i la contaminació com per l'efecte barrera que suposa per a la mobilitat per als vianants. En la reforma inicial no s'alterarà el seu ús, però sí que està prevista la seua eliminació en l'obra final. "Ens van dir que es procediria a eliminar-lo i a donar-li una solució. Això ja entraria en el concurs d'idees per a la reforma definitiva", apunten des de Fora Túnel.