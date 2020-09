D'autopista a bulevard urbà: l'eix Giorgeta-Pérez Galdós tindrà voreres més amples, menys cotxes i carril bici

L'eix que conformen les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, i que suma cinc quilòmetres en tots dos sentits entre el carrer Sant Vicent i el Passeig de la Petxina, es transformarà en una primera fase amb una actuació d'urbanisme tàctic, és a dir, amb separadors i pintura, per a avançar l'ampliació de l'espai per als vianants i ciclista sense necessitat d'escometre el projecte definitiu, que arribarà més endavant però que s'activarà en paral·lel.

Per a eixa futura reforma integral final, l'àrea d'Urbanisme convocarà un concurs d'idees que inclourà l'eliminació del polèmic túnel, tal com ha traslladat aquest dijous la vicealcaldessa i responsable d'aquesta àrea, Sandra Gómez, als col·lectius veïnals integrats en la plataforma Fora Túnel, amb els qui s'ha reunit.

La pacificació inicial d'aquest important eix tindrà, segons Gómez, un pressupost que no superarà el mig milió d'euros, enfront del projecte de reurbanització definitiu, que es calcula en uns set milions d'euros. "És una forma fàcil, àgil i efectiva de poder avançar eixa pacificació sense esperar a la reforma definitiva que, en tot cas, arribarà amb el concurs d'idees", ha explicat Gómez.

De moment, l'àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València ha entregat a Desenvolupament Urbà la nova planta viària, redefinida per a aquesta mena d'intervenció provisional, amb l'objectiu d'humanitzar aquesta autèntica autopista urbana i convertir-la en un bulevard.

És a dir, amb voreres més amples, eix ciclista compartit amb el carril EMT-taxi i nous passos de vianants que permeten permeabilitzar un recorregut que en l'actualitat només està concebut per al trànsit motoritzat.

Es tracta d'una reivindicació veïnal històrica que porten posant sobre la taula col·lectius com Fora Túnel o les pròpies entitats veïnals englobades en la Federació d'Associacions de Veïns de València des de fa anys i la tramitació burocràtica dels quals ha demorat la intervenció.

El soroll i la contaminació que provoca l'elevat trànsit que suporta aquest vial, així com les dificultats per a la mobilitat per als vianants, agreujades amb la major necessitat de distància per la pandèmia, han sigut les principals queixes ciutadanes.

Segons ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, l'objectiu és separar el trànsit dels habitatges, una cosa que s'aconseguirà amb l'ampliació de les voreres fins als quatre metres sumant totes dues franges. Com la configuració de les avingudes no és uniforme, en alguns punts creixeran un 40% i en uns altres fins a un 100%.

A més, s'habilitaran dos eixos ciclables unidireccionals en tots dos sentits, compartits amb el carril EMT-taxi, en la línia de l'actuació de les grans vies Fernando el Catòlic i Ramón y Cajal, i que es connectaran amb futures ampliacions a l'altura de l'avinguda del Cid, el carrer Cuenca i l'avinguda Tres Forques.

Aquest increment de la mobilitat per als vianants i ciclista anirà en detriment dels carrils per a cotxes, que passen de tres a dos per sentit, i de tres a un en la zona superior del túnel, on s'habilita zona per a estacionament.

L'estretor de les actuals voreres va unida a l'elevat nombre d'accessos a garatges, parades de l'EMT i falta de passos de vianants, la qual cosa genera problemes d'accessibilitat i seguretat, ja que algunes persones creuen per enmig de l'avinguda.

Davant aquesta complexa configuració, es retiraran els més de 600 pilons actualment existents, s'habilitaran set nous passos de vianants amb semàfors i es guanyarà espai per als vianants en placetes i parades d'autobús en corba que s'habilitaran al costat de les voreres.

En aquest sentit, hi haurà nous passos de vianants en encreuaments, com a l'altura de Sant Josep de la Muntanya, o en la gran intersecció del carrer Carcaixent amb Girogeta. Aquests itineraris busquen seguir les línies de desig dels vianants, recreixent els ja existents en les voreres per a enllaçar amb els nous.

A més, de les 17 parades de l'EMT existents en les dues avingudes, es desplaçaran set per a fer-les més accessibles a l'hora de pujar i baixar dels autobusos.

El futur del túnel

Respecte al túnel, en la pacificació inicial no s'alterarà el seu ús, però des de Mobilitat també s'aposta per eliminar-lo a llarg termini. "Creiem que ja és el moment de tancar aquest túnel, estem d'acord amb el veïnat. Jo crec que s'hauria de tancar, ja veuríem què es fa amb ell, s'ha parlat d'una actuació per a depòsit de tempestes…", ha apuntat Grezzi.

En la seua opinió, el problema del túnel "és que augmenta molt el trànsit per la ciutat quan tenim rondes de circumval·lació per a circular que estan preparades per a absorbir el trànsit que es genera a l'interior de la ciutat. És el moment de superar eixa concepció d'autopistes urbanes i entrar en el segle XXI com s'està fent en molts llocs del món", ha afegit.

"L'esperit d'aquesta actuació va en la línia d'humanitzar aquestes autopistes urbanes i que la ciutat siga cada vegada més per a les persones i menys per als cotxes", ha afirmat l'edil.

Els terminis de l'actuació i el repartiment del cost de la mateixa estan encara per definir entre els departaments de Mobilitat i Urbanisme. "La voluntat, si es desbloquegen aquestes qüestions, és fer-ho com més prompte millor perquè està madur, s'han generat unes expectatives i el Govern local està d'acord", sosté Grezzi.