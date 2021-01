PP insta al alcalde a desarrollar el proyecto de un gran cinturón verde para Jaén

En este sentido, ha recalcado en una nota la necesidad de comenzar a trabajar en una negociación "de tú a tú" con el Gobierno de Pedro Sánchez ya que "todo apunta a que será él quien decida el número de proyectos y las cuantías que llegarán a la ciudad de Jaén, y viendo lo que ha pasado con la ITI no nos fiamos".

Manuel Bonilla ha recalcado que "Jaén no puede ni se merece perder ni un solo euro de inversión, como ha ocurrido con los 220 millones de euros de la ITI estatal, ante la sumisión de Julio Millán con Pedro Sánchez y el gobierno PSOE-Podemos", y ha añadido que "Millán y Cantos, ahora sólo hablan del Plan Colce, un proyecto que nosotros hemos apoyado decididamente y seguiremos apoyando, pero que no nos puede hacer olvidar que hay otras líneas estratégicas para la ciudad, en las que todos debemos seguir trabajando, para que el Colce no sea la única oportunidad de futuro en la capital.

El portavoz popular ha recordado que hasta el 30 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez puede remitir proyectos a Bruselas, y ha valorado que algunos de los anunciados por Julio Millán a bombo y platillo en diciembre, no parecen ajustarse a ninguna de las 8 áreas estratégicas fijadas por Europa, como el arreglo de instalaciones deportivas.

Manuel Bonilla ha reclamado recuperar el proyecto del PGOU de 2014, creando un gran cinturón verde entorno a la capital, desarrollando los parques lineales Norte y Este, así como la extensión del parque sur, por su alto valor paisajístico, como grandes dinamizadores en la ciudad, desde un punto de vista ecológico y también turístico.

Para ese proyecto, hay que buscar financiación, y los fondos Next Generation son "una oportunidad", por lo que en el mismo se han de integrar programas de desarrollo de eficiencia y uso de energías renovables (como centros de recarga de vehículos eléctricos), alojamientos públicos sostenibles, inserción de personas desempleadas, elementos de inteligencia artificial y zonas de cobertura 5G.

También ha solicitado, incrementar la presencia de programas de colaboración público-privada, para sacar adelante una red de núcleos para la captación de inversiones, la internacionalización de las empresas jiennenses, y la transformación digital de la economía local, así como, la creación de un clúster logístico, en el Nuevo Polígono para la capital y su área metropolitana.