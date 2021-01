Ayuso explica por qué Madrid está vacunando más lento frente a la Covid-19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la estrategia aplicada en la región para proceder a la vacunación frente a la Covid-19 tras el anuncio de Pfizer de que reducirá temporalmente sus entregas a Europa mientras mejora su capacidad de producción.

"La estrategia de la Comunidad es vacunar bien, no a cualquier velocidad. Por eso hemos guardado la segunda dosis y que todo el proceso sea efectivo", expuso nada más conocer la noticia en su cuenta de Twitter. "Vemos que es lo mejor ante noticias como esta", agregó.

Tras conocerse la decisión de la farmacéutica, el Gobierno detalló anoche que España recibirá el 56% de las dosis previstas (el 67% si se tienen en cuenta seis dosis por vial).

Ante la situación, apuntó que la próxima semana realizará un reparto teniendo en cuenta "criterios equitativos" y "el ritmo de vacunación de la primera semana" para que todas las Comunidades Autónomas tengan dosis suficientes a fin de completar el tratamiento con aquellas personas que ya hayan recibido la primera vacunación.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, garantizó este sábado que las personas ya vacunadas frente a la Covid-19 recibirán su segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y detalló que esta semana se va a recibir un total de 205.725 vacunas, en lugar de las 360.000 que llegarían si la rebaja prevista por Pfizer.

"Que no cambien las reglas"

A este respecto, Isabel Díaz Ayuso ha reclamado al Gobierno central que no se cambien las reglas a mitad de juego y que no se mire a las comunidades autónomas "por colores políticos".

Desde Villamanrique de Tajo, donde ha visitado algunos de los puntos del municipio afectados por la borrasca Filomena, Ayuso ha tildado de "absoluto error y falta de respeto a todas las personas que están trabajando en la consejería de Sanidad, los técnicos sanitarios y para los ciudadanos de Madrid" que el Gobierno central quiera cambiar las reglas del juego".

"Nosotros respetamos el trabajo que hace cada Comunidad Autónoma y cada una ha considerado hacer la vacunación de una manera. La nuestra era ir a los más débiles y a los sanitarios guardándonos una segunda dosis porque al haber tan pocas nos garantiza que no se pierda el efecto", ha argumentado.

"Si fuera presidenta del Gobierno iría a cualquier rincón de la tierra a buscar las vacunas"

La presidenta regional ha añadido que "además Pfizer dice que durante unos días va a tener dificultades", de los que se desconocen los motivos, algo que va a "afectar gravemente a Madrid". "Yo no sé qué más tiene que ocurrirnos en Madrid desde el punto de vista sanitario para que no se nos ayude", ha lanzado.

Ayuso tiene claro que si ella estuviera al frente del Gobierno central iría "a Europa o donde sea, a donde fuera, a cualquier rincón de la tierra a buscarlas y haría cuantas gestiones para hacer llegar cuantas más, como hacen otros países".

Rechaza los confinamientos severos

Ayuso, se ha desmarcado de "confinamientos severos que están arruinando a tantas familias y que se ha detectado en otras comunidades que luego no funcionan".

"No se trata de hacer confinamientos severos, que es lo fácil, cerrar por cerrar. Se trata de conjugar la vida, que es lo más importante, con la economía, pero cuando uno cierra afecta a familias que no van a poder volver a trabajar nunca para levantar sus negocios. Los más débiles son los que más pagan estas consecuencias", ha argumentado.

La estrategia de la Comunidad "pasa por hacer muchos test, por seguir hablando con la población, con mensajes de precaución". "Una vez pasadas las Navidades y que no hay tantas reuniones familiares, y ahora que tenemos estos bloqueos con la nieve, estamos convencidos de que vamos a bajar el contagio sin tener que estar afectado a tantas familias", ha sostenido.

"No somos muchas veces conscientes desde la política que cuando se cierra algo no se vuelve a abrir. Muchas familias de este país se van a arruinar, hay que pensarlo todo. La vida y la salud es lo primero y por eso hemos puesto en marcha un macrohospital para que en situaciones como esta no congestionemos la sanidad pública", ha defendido.