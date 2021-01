Tu horóscopo diario: sábado 16 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 16 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Lo más inteligente hoy es dejar que las cosas fluyan a tu alrededor sin intervenir demasiado en ellas, especialmente si estás en el trabajo. No asumas asuntos o problemas que no son los tuyos. De momento, tu situación no va a cambiar mucho, pero eso puede variar.

Tauro

Alguna actividad que te haga estar en contacto con todo lo que te rodea, con el exterior, con la naturaleza o la tierra, con los animales o las plantas, será algo muy curativo hoy para tu espíritu, incluso aunque vivas en la ciudad. Te sentirás feliz.

Géminis

Adivinarás fácilmente algo relacionado con una persona o un compañero o compañera del trabajo porque las dotes de observación estarán muy elevadas hoy. Esa perspicacia te servirá para tomar tus medidas respecto a esas personas. Acertarás.

Cáncer

Esta primera etapa del año va a ser proclive en acontecimientos profesionales. Debes estar muy atento a todo lo que sucede a tu alrededor en ese sentido, porque habrá mucha competitividad y posibilidad de algunas traiciones.

Leo

Aunque te parezca que hoy es un día un tanto anodino, y más si te toca trabajar por alguna razón, puede suceder algo importante para ti. Es fundamental que pongas atención a todas y cada una de las palabras de tus superiores. En ellas habrá un clave para ti.

Virgo

Será muy raro que hoy puedas deshacerte de una sensación de ciertos nervios o tensión aunque ya no tengas mucho que hacer y estés de fin de semana, porque han pasado ciertas cosas que te han puesto en esa postura. Respira hondo y procura relajarte en soledad o con un buen amigo.

Libra

A pesar de que estarás en un tono mental muy reflexivo, puede que no te quede más remedio que moverte y pasar a la acción en un tema relacionado con la familia. Si alguien te reclama, tendrás que acudir sin pensarlo dos veces.

Escorpio

Hay ciertas actitudes que no te gustan de un superior y si consideras que ya ha llegado al límite, lo mejor es que cambies tu manera de actuar. No lo hagas de forma agresiva, pero sí contundente. No dejes que nadie sobrepase esos límites.

Sagitario

Tendrás que respetar los deseos de alguien que no quiere mantener la misma relación que tenía antes contigo y pretende alejarse de ti de alguna manera. No será agradable, pero cuanto antes lo asumas, antes vas a salir del bajón que te ha dejado el asunto.

Capricornio

No puedes dejar que los demás te solucionen los problemas que conlleva cierta responsabilidad que tienes. Mirar para otro lado puede ser muy contraproducente. Alguien te lo va a hacer ver y llevará todo la razón. Escúchalo.

Acuario

Debes vigilar tus puntos débiles en lo que se refiere a la salud. Muy especialmente lo relacionado con la alimentación, ya que quizá has abusado de ciertas cosas que no son del todo saludables en días pasados. Es hora de volver al buen camino.

Piscis

Te gustará terminar todo lo que tiene entre manos pronto para dedicarte a ver a alguien que te espera con los brazos abiertos y que se siente profundamente agradecido o agradecida de tu afecto. Puede que sea una persona mayor a la que quieres. Disfrutarás con ella.