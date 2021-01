Coronavirus.- Nules demana a la població l'autoconfinament davant l'increment de contagis

Segons ha informat el consistori en un comunicat, Nules registra en aquests moments les dades més altes de casos actius amb PCR positiu des de l'inici de la pandèmia, amb 143 persones, segons les xifres publicades per la Conselleria de Sanitat.

Davant aquesta situació, s'ha convocat una junta de portaveus, de caràcter urgent i extraordinari, en la qual s'ha recolzat aquesta decisió de demanar a la ciutadania l'autoconfinament voluntari i s'ha acordat traslladar al departament de Salut Pública el suport de l'Ajuntament en el cas que considere adoptar noves mesures restrictives per a la localitat.

L'alcalde de Nules, David García, ha assenyalat que les dades són "absolutament demolidores". "Fins ara no s'havia arribat al centenar, però hui hem conegut que la situació és preocupant", ha assenyalat el primer edil, qui ha demanat als ciutadans "màxima responsabilitat" i l'autoconfinament "per a poder frenar aquesta corba ascendent".

L'Ajuntament de Nules ja va decretar el passat 8 de gener noves mesures restrictives en la localitat motivades per l'augment de contagis per la Covid-19, sent 70 els casos actius en eixa data.