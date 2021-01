Una menor agrede a otra hasta provocarle fracturas craneales en un instituto de Huelva

Una alumna del IES San Blas de la localidad onubense de Aracena ha propinado este viernes una brutal paliza a otra de doce años de edad, hasta provocarle presuntas fracturas craneales, informa el Diario de Huelva.

Todo comenzaba el pasado jueves, cuando dos menores, entre ellas la víctima, bromeaban en los pasillos del centro durante uno de los intercambios de clase. Al parecer, la agresora, unos años mayor, pensó que se reían de ella y comenzó a insultar a una de las niñas de manera recurrente, llegando, incluso a amenazarla con pegarle una paliza.

Fue tan grave la injuria recibida por las joven que ha decidido no acudir a clase, mientras que la otra ha recibido la peor parte. Y es que, al dar la cara por su compañera esta mañana, ha recibido fuertes golpes a manos de la más mayor, que le han provocado una supuesta contusión en el cráneo.

La víctima ha sido trasladada al Hospital General de Riotinto, mientras que los familiares de las afectadas piden a la comunidad educativa del instituto depurar responsabilidades.

Los parientes no entienden por qué no han reforzado la seguridad cuando, aseguran, en el centro eran conocedores del incidente, “incluso los propios profesores pararon el corrillo que se formó el día previo a la agresión entre la alumna responsable de la paliza y la chica amenazada”, insisten. Además, piden que la agresora sea trasladada del instituto a un centro de menores, donde no puede causar más daños y aseguran que llevarán el asunto ante los tribunales.