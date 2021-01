El jarro de agua fría de la viróloga Margarita del Val sobre la eficacia de la vacuna en este invierno: "No nos servirá"

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas de que el arranque de la vacunación contra la Covid en España sirva para ir atenuando los efectos de la pandemia. "No nos va a ayudar", ha señalado.

En una entrevista en Radio Nacional, Del Val ha destacado que la vacuna se está aplicando ahora mismo a personas de edad avanzada en residencias de ancianos.

"Representan a un 3% de la población española mayor de 65 años", explicó la viróloga. "Ayudaría a aquellas personas que están vacunadas, punto. En todos los demás, todavía no va a tener impacto sobre nuestra probabilidad de contagiarnos o de contagiar. Eso no nos va a afectar".

De hecho, ha señalado que lo que se sabe hasta el momento es que los vacunados "estarían protegidos del sufrimiento", pero se desconoce si aún pueden o no trasmitir el virus. "Por lo tanto, tienen que mantener las mismas medidas que todos los demás".

Nuevo confinamiento domiciliario

Sobre la polémica de esta semana, con varias comunidades autónomas pidiendo al Gobierno central que decrete un nuevo confinamiento domiciliario, Del Val ha indicado que aunque la situación en España no es tan mala como en otros países de Europa, va en camino de estarlo. "Siempre he sido partidaria de una intervención temprana porque es menos dolorosa y más eficaz".

"Si no se imponen medidas de confinamiento externas y se nos siguen haciendo recomendaciones, lo que tenemos que hacer es actuar cada uno de nosotros, y recordar lo que son el aislamiento y la cuarentena", ha instado.

La experta ha hecho un llamado a que las personas que den positivo respeten la cuarentena y el aislamiento "y no se empiece a buscar excusas, sobre todo en un momento tan crítico del año, de que a lo mejor es un falso positivo".

De hecho, se ha mostrado de acuerdo con las polémicas declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, de que el incremento en el ritmo de contagios se ha debido a que "en Navidades lo hemos pasado mejor de lo que hubiéramos debido".

"Ha sido un problema personal, porque en cada casa no se puede meter la autoridad", ha opinado. "Fue una recomendación muy nítida hecha por todos los expertos y autoridades para rebajar el número de personas de distintos círculos que se juntaban. Quien lo haya hecho, lo ha hecho sabiendo que no lo iban a poder controlar, arriesgando a su propia familia y sabiendo que quien se reunía en una casa a cenar y no ventilaba adecuadamente iba a lograr que se contagiase la familia entera".

"Es lo que está ocurriendo ahora", ha agregado. "Están llegando a urgencias familias enteras a testarse, dando todos positivo conjuntamente".

Parar 10 días

La viróloga ha hecho un llamado para que, a falta de confinamiento forzoso, los ciudadanos tomen medidas voluntariamente para frenar el ritmo de contagios.

"Estamos a tiempo de lograrlo, vamos a parar todos unos diez días después de Navidades, si no hemos parado todavía, limitar los 10 días que tenemos por delante lo más posible los contactos con personas distintas. Eso no lo puede controlar nadie, lo tenemos que controlar nosotros".

Sobre las aglomeraciones en el metro esta semana causada por los problemas de movilidad tras el paso de la borrasca Filomena, Del Val ha señalado que el metro es seguro. "Está muy bien ventilado, los vagones tienen una ventilación forzada muy potente y está más limpio que antes".

En cuando a la conveniencia de seguir con las clases presenciales en estas semanas de invierno, la viróloga se ha pronunciado por considerar volver a las clases a distancia o semipresenciales, con solo un porcentaje del alumnado en el aula. La razón es que en varias regiones de España las temperaturas son muy bajas en invierno y ello dificulta mantener abiertas las puertas y ventanas.

"Habrá regiones en las que no se puede hacer, creo que esas regiones deberían pensar que, aunque la educación es fundamental, a lo mejor durante mes y medio o así hay que pensar en hacerla no presencial o parcialmente presencial, que se reduzca el número de niños que van cada día a clases", ha señalado.