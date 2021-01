Arancha de Benito se pronuncia sobre su supuesta mala relación con su hija Zayra: "Amo a mis hijos, son mi prioridad"

Después de que Zayra Gutiérrez, hija mayor del futbolista Guti y Arancha de Benito, volviera a ser vista sin mascarilla y en una fiesta multitudinaria por segunda vez, muchas son las cosas que se están comentando sobre ella. Pero ahora, su madre ha querido desmentir algunas de ellas.

Aunque la joven de 21 años pidió disculpas por su error tras ser pillada por primera vez, parece que no ha escarmentado y sigue cometiendo estas irresponsabilidades en plena pandemia. Pero, tras estos sucesos, Sálvame ha revelado algunos supuestos detalles de la vida de los Gutiérrez-Benito como que Zayra no ve mucho a su padre o que podría tener una mala relación con su madre.

Manuel, uno de sus ex, con el que rompió en primavera de 2020, la describió como una buena chica, aunque "caprichosa" y "celosa", pues le llamaba y le mandaba muchos WhatsApps. Al parecer, entre estos mensajes, la joven se desahogaba en algunas ocasiones por problemas que tenía con su madre.

"Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. Puta retrasada. Esto le haría a mi madre ahora mismo", dice uno de los mensajes junto a una foto de una peineta con el dedo. "¿Lo ves normal que me deje sin salir por una puta blusa?".

Además, este joven aseguró que Zayra no trabajaba en nada, pero le dijo que iba a ser concursante de La casa fuerte 2, algo que finalmente sucedió porque Mediaset le quiso hacer un lío con el contrato.

Arancha de Benito habló este jueves con Europa Press, aunque muy brevemente pues prefería no pronunciarse sobre toda esta polémica. Sin embargo, sí quiso hablar de su relación con sus hijos: "Yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron y hasta el día que me muera".

Además, también desmintió que hubiera ningún problema con el acuerdo económico al que llegó con el reality de Telecinco. "Para nada", contestó escuetamente la presentadora.