Anabel Pantoja amenaza con abandonar 'Sálvame'... y le dedica una peineta a sus compañeros: "¡Se acabó!"

Anabel Pantoja ha amenazado con abandonar Sálvame, programa que ha dedicado este jueves parte de su escaleta a abordar el conflicto de la influencer con Belén Esteban, así como la tensa relación que mantiene con la familia de Omar, su prometido.

En medio del conflicto familiar protagonizado por su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera, a la colaboradora de televisión se le amontonan los problemas: su relación con Belén Esteban se ha enfriado debido al lanzamiento de la línea de joyas de la de Paracuellos, pero lo que ha terminado con su paciencia ha sido la mención a la familia de su pareja por parte del magacín.

Pantoja le ha dedicado una peineta a sus compañeros, tal y como se ha comprobado en la pantalla, y les ha acusado de querer sacarla "de quicio". "No son famosos, son anónimos y a la familia de mi novio no se le toca", se ha quejado, añadiendo que Sálvame busca "nieve" donde no la hay.

"¿Hay alguna llamada más o es algo que queréis cebar para tocarme a mí el clarinete? Si esto es para tocarme el clarinete participo pero como no lo haya, es hacer daño innecesario", ha apuntado antes de dirigirse fuera del plató.

"¡Se acabó! Esto no me compensa, gracias por el trabajo", ha exclamado, quitándose el pinganillo. Por su parte, Kiko Hernández ha intentado calmarla: "Es su juego para sacarme de quicio, pero a mí no me sacan de quicio, la que se voy soy yo".

Finalmente, la tertuliana ha recalcado, visiblemente disgustada, que no tiene nada que esconder y que no va a permitir que se insinúe lo contrario, y menos todavía tratándose de la familia de su novio.