Cvirus.- Els alcaldes del Verger i Els Poblets es vacunen perquè asseguren que "sobraven dosis" en el seu ambulatori

L'oposició al Verger creu que hi ha hagut un "abús del càrrec" ja que tots dos primers edils l'han rebut abans que altres grups de risc mentre que des de l'agrupació provincial socialista descarten "mala fe".

L'alcalde ha assegurat que ell "no ha demanat res" i sosté que va ser la "millor opció" per a "no tirar les dosis" de la vacuna que li havien dit que sobraven. Així mateix, Coll ha declarat que no se sent un "privilegiat" perquè "hi ha vacuna per a tots" i ha justificat la decisió, atés que està al capdavant de nombroses Regidories, entre elles la dels Majors, la qual cosa significa que té "contacte directe i diari amb molta gent".

"Em van cridar del consultori i em van explicar que hi havia sanitaris que no desitjaven o no podien rebre la vacuna, per la qual cosa ens van cridar a nosaltres i allí acudírem amb la Policia Local i la Guàrdia Civil", ha detallat Coll. L'alcalde del Verger ha confirmat que el Cap de la Policia Local del xicotet municipi també va rebre la vacuna.

"Porte mesos anant a cases de gent de risc que no pot eixir al carrer, treballant en l'Ajuntament i en contacte directe amb moltes persones; sobraven set dosis, no les anàvem a tirar al fem", ha recalcat l'alcalde.

Igualment, ha titlat d'una "maniobra malèvola" per part de l'oposició que intente polemitzar amb aquesta situació. "Insistisc que no sóc un privilegiat, en aquest poble de 4.600 habitants ningú se'n va a quedar sense vacunar", ha sostingut.

Els fets han generat polèmica en les localitats de la Marina Alta -les dos són confrontants- i on l'oposició criticant l'acció. Per la seua banda, el PSPV, al qual pertanyen tots dos primers edils, reconeix que la situació "podria haver-se evitat" però destaca que "no hi ha hagut mala fe".

El portaveu de Compromís al Verger, Basili Salort, ha explicat que van conéixer aquesta vacunació en la Junta de Portaveus, a través del propi alcalde, i sosté que hi ha hagut "un abús del càrrec" per part de Ximo Coll i Carolina Vives.

"Han passat per damunt dels grups de vacunació establits, tot per interés propi; els seus arguments no són vàlids i ens pareix un abús del càrrec i estudiem demanar la dimissió", ha declarat.

Per la seua banda, la portaveu del Partit Popular en la mateixa localitat, Adela Moncho, ha reconegut que després que circulara un rumor "molt fort" pel poble sobre aquest tema, l'alcalde ho va confirmar en la Junta de Portaveus a preguntes dels 'populars'.

"És un escàndol i fastigós quan encara hi ha gent esperant per a rebre la vacuna, em pareix que açò és ja 'salven-se qui puga'", ha afegit Moncho.

Finalment, el PSPV considera que "no hi ha hagut mala fe" en l'ocorregut però sí reconeix que "es podria haver evitat tota la polèmica". "Hem de ser responsables i donar una imatge, s'haguera pogut evitar tota aquesta repercussió, encara que insistim que no hi ha mala fe, però entenem que hi haja gent molesta", han indicat fonts de l'agrupació provincial a Europa Press.