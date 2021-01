L'aeroport de Castelló ultima el centre de manteniment d'avions i completa la nova zona d'estacionament

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha visitat aquest dijous les noves àrees de desenvolupament de l'aeroport, acompanyat per la directora general d'Aerocas, Blanca Marín, i representants de les empreses aeronàutiques que operen en la instal·lació.

El conseller ha incidit en "la capacitat de l'aeroport per a generar, juntament amb la iniciativa privada, activitat, inversió i ocupació, malgrat les circumstàncies adverses associades a la pandèmia". Segons ha assenyalat, açò els reafirma en l'aposta per continuar treballant amb les empreses en la diversificació de l'activitat i per seguir avançant cap a un model d'aeroport mixt.

En primer lloc, el conseller ha visitat l'obra del nou centre de manteniment d'avions de l'empresa Brok-air Aviation Group. Es tracta d'un hangar desmuntable d'estructura d'alumini i doble lona d'altes prestacions. Abasta una superfície de 2.500 metres quadrats i té una altura de 18 metres, amb la qual cosa podrà acollir tasques de manteniment d'aeronaus de passadís únic, tals com les famílies A-320, B-737, CRJ, Embraer i ATR.

El director general de Brok-Air Aviation Group, Santiago Rosas, ha explicat que l'obra estarà finalitzada en menys d'un mes i s'estima que per a mitjans de febrer puguen començar les tasques de manteniment en l'interior de l'hangar. Segons ha concretat, la inversió ascendeix a 2,2 milions d'euros entre infraestructura i equipaments.

ESTACIONAMENT D'AERONAUS

D'altra banda, el conseller ha visitat la nova zona d'estacionament d'aeronaus executada per l'empresa e-Cube Solutions, amb una inversió propera als 300.000 euros.

L'actuació abasta una superfície de 21.550 metres quadrats i permet acollir entre 10 i 15 aeronaus. El director general de la companyia a Castelló, Abdón Beitia, ha manifestat "l'interés mostrat per diverses empreses per ocupar el nou espai que s'ha habilitat".

A aquestes actuacions se sumarà pròximament la de creació de la nova plataforma industrial de l'aeroport i prolongació del carrer de rodatge. El projecte, impulsat per Aerocas, suposa una inversió d'1,6 milions d'euros.