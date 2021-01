Educació i Hisenda preparen l'ampliació en inversió i durada del Pla Edificant d'infraestructures escolars

Aquesta ampliació "no respon la necessitat de realitzar una intervenció urgent, sinó a la voluntat que Edificant es convertisca en un procediment ordinari para determinades obres que, si no fora per aquest pla, no s'hagueren fet perquè mai haurien sigut considerades prioritàries en el paquet global".

Així ho ha asseverat el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, en una entrevista concedida a Europa Press en la qual avançat que les conselleries d'Educació i Hisenda estan elaborant conjuntament una orde que permeta allargar el pla.

"Estem fent l'estudi de les peticions que ja tenim i la planificació dels pròxims anys. Ara estan previstos 1.000 milions fins a l'any 2024 i volem augmentar la quantitat i el nombre d'anys, almenys tres o quatre més, per a poder continuar amb les actuacions. Per a poder seguir delegant obres a les municipis necessitem més temps i més diners", ha assenyalat Soler, que ha apuntat que està previst aprovar l'orde aquest mateix any.

"Defenem que Edificant -prossegueix- és un mecanisme que està permetent fer moltes més actuacions de les quals es farien si solament actuàrem directament des de la Conselleria".

Actualment, l'administració autonòmica ha delegat als consistoris més de 890 milions d'euros dels 1.000 aprovats. Soler ha reconegut que el desenvolupament "va més lent" del que els agradaria però ha fet notar que els ajuntaments "han tingut els mateixos problemes burocràtics que la Conselleria quant a licitacions, recursos etc.".