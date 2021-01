Podemos pide "zanjar" con Andreu el cese del director general de Participación

En nota de prensa, Podemos ha querido "volver a dejar clara" su posición como partido. Ha señalado que, "como bien declaró ayer la presidenta de La Rioja, ella se debe a un pacto firmado por tres partidos". Y ha añadido: "Podemos es uno de esos partidos y nos reafirmamos en la lealtad a ese pacto".

Señalando, otra vez, a las palabras de Andreu, que dijo que "los partidos deben ser responsables de sus acciones y decisiones" ha reiterado que su decisión "está clara".

"No creemos que Mario Herrera deba continuar ni un día más en su puesto en el Gobierno de La Rioja, pero no tenemos la capacidad para cesarle. Somos consecuentes con nuestras acciones y claros en nuestras decisiones pero no tenemos la capacidad, que corresponde al Consejo de Gobierno que preside Andreu, de darles forma", ha señalado.

Ha informado de que "hace ya nueve días, el 5 de enero, la coordinadora autonómica de la formación, Arantxa Carrero, solicitó una reunión con Concha Andreu para tratar entre otros este asunto".

Han señalado que "por respeto a la figura de la presidenta" creían que era ese "el mejor camino para hacer realidad de manera leal, como reivindica también Andreu, el compromiso de los tres partidos que sustentan su gobierno con el menor coste posible y la mayor celeridad".

Podemos ha declarado que aún no han recibido contestación con fecha para ese encuentro, pero siguen "pensando que esa manera de solucionar los problemas que se van planteando es la mejor para la salud del pacto y el respeto que merecemos todas los firmantes y el propio gobierno de La Rioja". Por lo tanto, seguirán esperando que Andreu conteste a Carrero.

"El asunto Herrera debe de ser zanjado, resulta imprescindible para que los partidos firmantes del pacto de gobierno, y el propio gobierno, afrontemos sin ruidos la situación en nuestra Comunidad de la pandemia", ha dicho.

Ha citado entre estos asuntos la vacunación, la necesidad de refuerzo del sistema sanitario público, la reversión al mismo de los servicios privatizados o externalizados que lo debilitaron, la reactivación económica, la ampliación del escudo social que ampare a todos aquellos que hoy, directa o indirectamente, sufren las consecuencias de la crisis sanitaria y económica.

"En fin, lo que de verdad preocupa a la ciudadanía riojana y lo que es nuestra prioridad política más allá de estos sainetes", ha concluído.