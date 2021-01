Rescatat un home després de tallar-se amb una motoserra en una masia aïllada per la neu a Caudiel

Fins al lloc s'han mobilitzat una dotació de bombers, una unitat de bombers forestals de la Generalitat Valenciana amb màquina llevaneus i dos equips de la Unitat de Rescat de Muntanya amb moto de neu i helicòpter.

No obstant açò, aquest dispositiu finalment no ha hagut d'actuar, ja que una màquina del Consorci ja estava realitzant treballs de neteja en la pista que arribava fins a la masia, que ha accelerat per a obrir el camí.

La Guàrdia Civil ha traslladat l'home fins a la carretera, on estaven esperant els mitjans sanitaris.

Segons ha explicat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'home presentava ferides obertes en els dits d'una mà i ha sigut traslladat a l'Hospital de Sagunt en una unitat de SVB.