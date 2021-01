Cviurs.- L'alcalde de Gata de Gorgos suggereix a la població un "confinament voluntari" davant l'augment de casos

El ban, publicat a través de les xarxes socials oficials de l'Ajuntament, exposa que la localitat "està en una situació de risc molt alt" i amb una de les incidències més altes de la comarca, per la qual cosa demanen que es complisquen totes les mesures establides a nivell sanitari".

Aquest dimarts, el consistori informa de l'última actualització de les dades per part del Ministeri i de la Conselleria de Sanitat d'aquest dimarts, que reflecteixen que la incidència és de 760 per cada 100.000 habitants, igual que els contagis confirmats per PCR en els últims 14 dies són 46.

D'aquesta manera, es tracta del segon municipi de la província d'Alacant que sol·licita el confinament voluntari en les últimes hores, ja que Banyeres de Mariola també ha demanat l'autoconfinament als seus veïns a partir d'aquest dimarts, 12 de gener, per l'augment de casos en el municipi, que es troba en una situació "molt complicada".