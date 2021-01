Ana Rosa bromea con su 65 cumpleaños: "Este año, que está todo congelado, voy a congelar también mi cumpleaños"

La presentadora Ana Rosa Quintana cumple este martes, 12 de enero de 2021, 65 años, de los cuales lleva casi cuarenta años trabajando en televisión. Esta mañana, sus compañeros han querido felicitarla en directo, algo que la comunicadora ha interrumpido de inmediato.

"¡Felicidades, Ana Rosa!", "¿Qué ha pasado hoy, Ana Rosa? No mencionamos ese tema", han comentado algunos de los tertulianos de la mesa de política. El rosto de la presentadora ha mostrado su descontento al recordar que cumple años y ha anotado: "Este año con esta nevada, que está todo congelado, voy a congelar también un poco mi cumpleaños, si no os importa... lo paso, no cumplimos".

Entonces, ha llegado la copresentadora Patricia Pardo para volver a recordarle a la comunicadora esta fecha tan señalada, "felicidades, aunque sé que no te gusta", ha comentado. Quintana ha respondido con una cómplice sonrisa a su compañera que ha explicado que el resto del equipo ya había podido felicitarla, pero sin los típicos abrazos debido a las medidas de seguridad, "le hemos aplaudido, muy a mi pesar".

"Sí, porque teníais frío", ha vuelto a bromear la presentadora que en todo momento ha intentado desviar el tema sobre su 65 cumpleaños. Su compañero Eduardo Inda ha querido elogiar a la presentadora y ha añadido: "Está en mejor forma que nunca".